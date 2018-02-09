過年搭飛機有驚喜紅包袋裡還藏金幣

再過不久就要迎接農曆新年，準備與家人一起團聚，但也有人選擇出國感受不同年味，航空公司在過年期間準備紅包給大家討個吉利，有些甚至是要搭乘限定航線才可以獲得，就讓《 NOWnews 今日新聞》帶大家看看有什麼樣的驚喜吧！



▲長榮航空與日本三麗鷗合作推出多架超萌彩繪機，連紅包袋上也有可愛的三麗鷗卡通人物。。（圖／長榮航空）

長榮航空

長榮航空與日本三麗鷗合作推出多架超萌彩繪機，連紅包袋上也有可愛的三麗鷗卡通人物。除夕至初二只要搭乘從台灣出發的彩繪機航班，就能獲得一組限量紅包袋，同時機上備品會應景換上新裝，機艙內也會有可愛的卡通人物春聯。



▲凡於除夕 16 點 30 分後搭乘遠東航空由台灣出發全航線，都會發送一個紅包袋。（圖／遠東航空）

遠東航空

凡於除夕 16 點 30 分後搭乘遠東航空由台灣出發全航線，都會發送一個紅包袋，內裝一枚比利時進口的金幣巧克力，一直送到大年初二。即日起至 2 月 10 日國際航線單筆購買兩件免稅商品，即致贈紅包袋一包。



▲國泰航空將空服員舊制服改造成紅包袋，成為最具特色的過年賀禮。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.30）



▲在過年之後，紅包袋也可以拿來旅行用小袋，尺寸剛好可以放下護照及登機證。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.30）

國泰航空

國泰航空今年結合公益，將空服員舊制服改造再利用，成為最具特色的紅包袋， 1 月首度在香港開賣馬上被搶購一空，據說連國泰航空高層想買都買不到，堪稱是航空迷的夢幻逸品。



▲今年新加坡航空紅包袋推出紅、金兩種顏色。（圖／記者陳致宇攝）



▲紅包還繪有新航制服上的蠟染印花，充滿南洋風格。（圖／記者陳致宇攝）

新加坡航空

今年新加坡航空紅包袋推出紅、金兩種顏色，上面還繪有新航制服上的蠟染印花，充滿南洋風格。新航制服是由法國設計師 Pierre Balmain 設計，多次登上全球最美航空制服榜單中，發表至今從未更改過設計，是相當知名的企業象徵。



▲華航今年於網路商城推年節禮盒，商務艙專屬梅花盤為主角，內含大小瓷盤與四種果乾及堅果。（圖／中華航空）

中華航空

華航則是在今年於網路商城推年節禮盒，商務艙專屬梅花盤為主角，內含大小瓷盤與四種果乾及堅果。選用台灣芒果鮮果乾及鳳梨花鮮果乾，另外搭配杏仁巧克力及鹽烤腰果，受到不少外國遊客青睞。



▲空服員穿上充滿年節氣氛的唐裝，在機上發送紅包袋及折價券。（圖／ AirAsia ）



▲過年的機上也會充滿年味。（圖／ AirAsia ）

亞洲航空 AirAsia

AirAsia 於新年期間推出免稅品福袋，共分為 38 馬幣、 68 馬幣、 88 馬幣、 128 馬幣四種大小的福袋，裡面的內容物總值超過價格的 6 倍以上，讓旅客可以試試自己的好手氣。空服員也會穿上充滿年節氣氛的唐裝，在機上發送紅包袋及折價券。



▲阿聯酋航空貴賓室推出蝦米鮮蔬元寶、四喜丸子等年菜（圖／阿聯酋航空）



▲杜拜飛往台北的班機，各艙等旅客也可享受農曆新年限定的精緻甜點。（圖／阿聯酋航空）

阿聯酋航空

來自中東國家的阿聯酋航空也趕上這股農曆新年風潮， 2 月 15 日至 18 日於杜拜國際機場的七間貴賓室推出蝦米鮮蔬元寶、四喜丸子等年菜， 2 月 15 日至 17 日搭乘杜拜飛往台北的班機，各艙等旅客也可享受農曆新年限定的精緻甜點。

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