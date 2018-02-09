擁有日本星巴克櫻花季商品不花錢也能收藏密技大公開

日本星巴克櫻花季商品每年都吸引搶購風潮，以浪漫的粉色及白色為主色調，帶出春天的溫暖氣息，還有不少人會特地前往日本採購，超強人氣甚至興起一波代買商機。今（ 2018 ）年日方也公布販售計畫，一共有 34 款櫻花系列商品，另外也會推出季節限定飲料及咖啡豆。



▲第二波則自 2 月 28 日開始，主要商品都還是以馬克杯、玻璃杯、隨行杯為主。（圖／翻攝自 starbucks.co.jp）

今年日本星巴克櫻花季商品同樣分兩波販售，第一波將自 2 月 15 日起，第二波則自 2 月 28 日開始，主要商品都還是以馬克杯、玻璃杯、隨行杯為主，筆記本則在第二波販售名單中。



▲只要現場儲值 1,000 日圓以上即可免費獲得一張隨行卡，圖為 2017 年櫻花季隨行卡。（圖／記者陳致宇攝）



▲也有不少人會搜集各城市的主題隨行卡。（圖／記者陳致宇攝）

如果不想花太多錢，但又想收藏櫻花季商品，告訴大家一個小訣竅。與台灣不同，日本星巴克不需要另外花錢買「隨行卡」，只要現場儲值 1,000 日圓以上即可免費獲得，儲值金額可用來購買飲料及其他店內商品，配合櫻花季也將有兩款不同櫻花隨行卡，另外也有不少人會搜集各城市的主題隨行卡。

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