美股大跌引發全球股災後續投資3建議

美股又再度崩跌千點，影響亞洲股市與台股今（9）日一度劇烈失控下挫 300 多點。投信業者表示，這是因為美國經濟數據超乎預期，引發市場擔憂通膨上升、加速升息，造成全球股市大跌，但業者認為股市多頭行情尚未結束，建議未來可加碼金融類股、或相對較便宜的歐股，以及具成長潛力的新興市場。

施羅德投信指出，這次美股重挫，除了價值面本就偏貴之外，應為經濟加速、通膨上升、升息加速，以及長短天期公債殖利率勁揚等幾個原因所引發。尤其達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭，暗示今年可能升息超過 3 次。前聯準會主席葉倫接受 CBS 訪問再度表示美股價格偏高。

施羅德表示，其實美股基本面仍強勁，這波屬於健康修正，因今年 1 月份美股漲幅過快，引發短線獲利了結賣壓。即便全球股市大跌，但股市多頭行情尚未結束，原因在於全球經濟成長加速，施羅德集團預估 2018 年全球經濟成長率達 3.3%，為 2011 年以來最強勁，尤其美股企業獲利成長強勁，還有減稅等財政政策刺激。

至於未來投資，則建議加碼金融類股，因川普稅改計畫、監管持續鬆綁，美國升息利差擴大，均有助於金融股的獲利前景展望。目前金融類股股價淨值比和和本益比均明顯較美股大盤便宜，加上 2018 年獲利成長預估優於美股，金融類股可望持續成為投資主流。

再來是加碼股價相對便宜的歐洲股市，因為歐洲經濟增速創下 10 年來最佳，民間消費強勁，失業率下降，企業獲利持續改善，預期未來將有落後補漲行情。另外，新興市場也很值得關注，如去（2017）年新興市場大漲，由新興亞洲率先表現，東歐及拉美近期開始補漲，預料可帶動新興市場繼續表現。

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