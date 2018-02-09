交通銀行利用AI技術推出面向大眾的手機版理財顧問

路透上海2月9日 - 中國的銀行業正積極向零售銀行業務轉型，按資產計中國第五大銀行--交通銀行(601328-CN)(03328-HK)利用大數據和人工智能(AI)技術，推出面向普通大眾的手機版沃德理財顧問服務。

沃德顧問是交行專為高凈值客戶打造的金融服務品牌。此次推出的手機版沃德理財顧問，其目標在於為客戶提供智能化的資產配置建議和產品組合方案，解決大眾客戶的理財需求，這是國內首款為大眾客戶提供全方位、個性化財富規劃的移動產品。

交行新聞稿稱，客戶只需用手指點擊交行手機銀行測評按鈕，沃德財富顧問就能對客戶現有資產配置進行智能化診斷和點評，並通過後台算法提出個性化配置建議，客戶確認後可一鍵購買。

“大數據、人工智能這些金融科技，看似是很高大上的前沿技術，但我們可以把它變得很親民、便捷。”交通銀行個人金融業務部、網絡渠道部總經理徐瀚表示。

他說，傳統的理財顧問需要花費大量的人力成本，服務門檻高，而沃德理財顧問充分利用大數據挖掘和人工智能等金融科技，融合了交通銀行專業財富管理經驗，以及1.1億客戶的行為偏好分析，形成了專業科學的理財智慧，並將資產配置服務變得精細化、個性化。

交銀施羅德策略分析師馬韜則提出，目前市面上一些智能投資產品實質是以人工智能名義，對基金的組合比例做調整，資產配置太單一，難免以偏概全。而沃德理財顧問是通過金融科技，將財富規劃與客戶的人生財富曲線結合，在風險可控前提下平衡各維度理財需求。

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