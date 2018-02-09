【統一投信】股市多頭尚未結束

近一周美股意外的閃崩走勢，引發全球股市劇烈修正。統一投信表示，這波股市修正主要來自於通膨預期升溫，拉高美國聯準會今年升息 4 次的機率，美國 10 年期公債殖利率迅速彈升，引發市場緊張氣氛，投資人趁機了結先前累積的獲利成果。由於股市的修正原因並未來自基本面改變，相反的，美國經濟數據及企業獲利都非常亮麗，股市多頭行情尚未結束。

目前全球投資人焦點關注兩大指標，為通膨趨勢及美國公債殖利率走勢。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，分析市場擔心通膨升溫加速聯準會升息的背後原因，主要是國際原油價格今年持續創高，且具有價格蔓延性，後續可能推升物流成本與製造成本；另外，美國薪資增長幅度大幅優於預期，再加上聯準會最近一次會議聲明修正過去的語調，強調今年通膨可望上揚，計劃進一步升息。

郭智偉指出，以歷史數據統計，觀察利率與美股走勢的相關性，當美國 10 年期公債殖利率高於 4.5% 以上時，美股標普 500 指數才會開始呈現負報酬，而截至 9 日止，美國 10 年期公債殖利率為 2.83%，尚有一段距離。

另一種情況是，當美國 10 年期公債殖利率與 2 年期公債殖利率的利差由正轉負時，意味升息速度過快，恐壓抑實體經濟，股市有可能在 6 至 10 個月後進入空頭。然而，以目前利率水準來看，預計聯準會至少要再升息 2 碼之後，美國 10 年期公債殖利率曲線才有機會翻轉，估計時點會落在今年下半年。

回歸基本面，郭智偉表示，美國經濟表現佳，企業營運動能維持上修水準，就已公布的美股 2017 年第四季財報來看，獲利普遍優於預期，科技股財報表現特別強勁，而美國今年一月生效的企業減稅政策，其正面效應尚未顯現在財報上，此外，今年科技企業的支出狀況佳，且為全球性的增長，亦提供了獲利上修動能。

因應下半年全球央行縮表，市場資金減少導致股市波動加大的情境，選股側重營運成長動能高的科技股，其中，看好較不受升息環境影響獲利的軟體、網路、服務類股，尤其是龍頭企業，因其具備了 Cash Cow(金牛 / 搖錢樹) 和 Recurring Revenue(經常性收入) 特質，以及資產品質佳、負債比低的優勢。

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