美債利率飆升的背後：川普政府控不住的聯邦赤字

摘要：周三美國參議院通過的預算協議大幅增加未來兩年聯邦支出 3000 億美元，這意味著美國政府今年將借債超過 1 兆美元，這對債市來說顯然不是一個好消息。

美國十年期公債殖利率近日狂漲至 2.8% 以上的四年來高位，引發市場擔憂。

彭博社指出，美國公債連續下挫的一個重要原因是，美國參議院本周通過的預算法案將大幅提高財政支出，並導致聯邦赤字大幅提高。

摩根大通曾分析指出，隨著美國聯邦赤字提高，美國政府未來的融資成本或將越來越高。

當地時間周三晚，美國兩黨在參議院達成為期兩年的預算協議，協議既提高了共和黨最關心的國防事務的支出預算，也增加了民主黨關心的，包括醫療，教育，環境等國內事務的支出預算。該協議計劃在兩年內將國防和國內事務支出增加 3000 億美元。

這樣一來，意味著美國政府今年將借債超過 1 兆美元，而在全球股債市場面臨拋售潮的時候，美國政府借債將更加困難。

美銀美林高級經濟學家 Joseph Song 在一份報告中指出，儘管目前美國處於戰後就業和經濟增長最好的階段之一，但是在 2019 年之前，美國聯邦赤字將比 GDP 高出 5%。（金融危機時，聯邦赤字一度比 GDP 高出近 10%。）

圖表來自：Schwab Center for Financial Research

去年美國公債的購買量出現反彈，但十年期公債殖利率並沒有顯著下降，一直維持在 2.45% 左右。美國公債主要的購買者是養老金基金。

Schwab Center for Financial Research 的首席固收策略師 Kathy Jones 向 Market Watch 表示：

由於美國需要外國投資者來支持其預算並填補貿易逆差，因此，公債高殖利率和弱勢美元的組合有利於吸引國際資本。弱勢美元能讓外國投資者以更低的價格買到美國資產，美國公債的高殖利率則讓公債更為吸引人。

不過，Jones 也警告說，聯邦預算出現更大赤字，則可能會讓外國投資者要求更高的殖利率和更低的價格來購買公債，以抵償美國堆積債務的風險。

彭博社援引普華永道 Alexis Crow 的話說：

由於美國聯邦赤字不斷提高，投資者正在拋售公債，此外還要擔憂通膨。這種局面非常危險。金融危機之後，赤字並沒有消失，這是一種難以持續的情形。

此外，華爾街見聞曾提到，據摩根大通的預計，美國 2018 年的政府債券賣出規模預計會翻倍，凈賣出額預計將上升到 1.3 兆美元，為 2010 年來之最。

考慮到美國收緊了債券持有量，而赤字卻在稅改之前擴大，一切都顯示，美國政府的融資成本正在不斷上升。

截至發稿，美國十年期公債殖利率為 2.829%，隔夜一度飆升至 2.88%。

『新聞來源／華爾街見聞』