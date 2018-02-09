股市一週大跌下 「垃圾債」也慘遭無情拋售

在一整週的股市地震衝擊下，垃圾債終於開始出現了裂痕。

投資垃圾債的最大交易所交易基金 (ETF) 剛剛經歷一年多來最糟糕的一天。九周以來，高收益債基金第七次遭遇單周淨贖回。這使垃圾債市場最大發債主體面臨殖利率上升的局面，例如連鎖醫院 Community Health Systems Inc.，能源公司 California Resources Corp. 和鄉鎮電話公司 Frontier Communications Corp.。

亞洲投機級公司債勢將連續第三周下跌。根據 ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate 指數，此類證券的平均價格繼本月跌破面值後，觸及 2016 年 6 月以來的最低水平。

基金經理們還沒慌。畢竟從基準指標彭博巴克萊指數來看，垃圾債較美國國債的殖利率溢價周四為 3.46 個百分點，仍遠低於過去五年的平均水平。但也有人擔心，倘若壓力持續就可能引發更廣泛的拋售。

彭博行業研究分析師 Noel Hebert 表示：「到了一定的程度就無法躲開股市的壓力，這種壓力將開始殃及高收益」債券。

以交易所交易基金 (ETF) 和信用違約互換 (CDS) 等衍生品為主，交易最活躍的工具開始展現出頹勢。而之前，投資者一整周都在大舉買入這些合約，將成本推升至 2016 年 12 月以來最高。

但是到了周四，從債券報價系統 Trace 來看，標的債券開始遭遇到越來越多的賣盤：

能源開採商 California Resources Corp. 發行的 22.5 億美元債券下跌 4.25 至 79.75，殖利率升至 13.87%；該債券評級是投機級中的最低一檔。

Frontier 的 21.8 億美元 2022 年到期債券下跌 3 至 78.5，殖利率漲至 17.5%。

Community Health 的 12 億美元 2020 年到期債券下跌 2.25 至 84.9，殖利率突破 14.7%。

電話公司 Frontier Communications Corp 所發行之垃圾債價格 圖片來源：Bloomberg

Angel Oak Capital Advisors 高收益債經理 Matt Kennedy 稱，他會伺機逢低買入一些債券。

「儘管市場走勢如此，還是一直有人買入各種各樣的債券，」 他說道。「感覺不出恐慌。」