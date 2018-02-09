統計局解讀：1月份CPI、PPI同比漲幅有所回落

據統計局網站2月9日消息，國家統計局今天發布的2018年1月份全國居民消費價格指數(CPI)和工業生産者出廠價格指數(PPI)數據顯示，CPI環比上漲0.6%，同比上漲1.5%;PPI環比上漲0.3%，同比上漲4.3%。對此，國家統計局城市司高級統計師繩國慶進行了解讀。

一、CPI環比上漲，同比漲幅有所回落

從環比看，CPI上漲主要受食品價格上漲影響。食品價格上漲2.2%，影響CPI上漲約0.42個百分點。受大範圍雨雪天氣影響，全國鮮菜價格上漲9.5%，影響CPI上漲約0.23個百分點。部分地區鮮菜價格漲幅較高，安徽、陝西和湖北等地分别上漲24.1%、17.4%和16.1%。鮮果、水産品和豬肉價格分别上漲5.7%、2.8%和0.7%，合計影響CPI上漲約0.17個百分點。非食品價格上漲0.2%，影響CPI上漲約0.20個百分點。

從同比看，CPI漲幅比上月回落0.3個百分點。食品價格下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI下降約0.11個百分點。其中，受去年同期對比基數較高影響，鮮菜和豬肉價格分别下降5.8%和10.6%，合計影響CPI下降約0.46個百分點。非食品價格上漲2.0%，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI上漲約1.58個百分點。其中，醫療保健類價格上漲6.2%，居住類價格上漲2.7%，教育文化和娛樂類價格上漲0.9%，三項合計影響CPI上漲約1.17個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI上漲1.9%，漲幅比上月回落0.3個百分點。

據測算，在1月份1.5%的CPI同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.9個百分點，新漲價影響約為0.6個百分點。

二、PPI環比、同比漲幅均回落

從環比看，PPI繼續上漲，但漲幅比上月回落0.5個百分點。生産資料價格上漲0.3%，比上月回落0.6個百分點;生活資料價格上漲0.1%，回落0.1個百分點。在主要行業中，漲幅回落的有石油和天然氣開采業、石油加工業、非金屬礦物制品業，分别上漲3.3%、2.6%和1.3%;由升轉降的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，下降1.6%;由降轉升的有煤炭開采和洗選業、有色金屬冶煉和壓延加工業，分别上漲0.8%和0.4%。

從同比看，主要受去年同期對比基數較高影響，PPI漲幅比上月回落0.6個百分點，漲勢趨于穩定。生産資料價格上漲5.7%，比上月回落0.7個百分點;生活資料價格上漲0.3%，回落0.2個百分點。在主要行業中，漲幅回落的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲14.3%，比上月回落4.2個百分點;石油和天然氣開采業，上漲12.4%，回落7.7個百分點;石油加工業，上漲10.9%，回落1.4個百分點;化學原料和化學制品制造業，上漲8.2%，回落0.8個百分點。上述四大行業合計影響PPI同比漲幅回落約0.4個百分點。漲幅擴大的有非金屬礦物制品業，上漲13.4%，比上月擴大1.0個百分點;有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲10.4%，擴大0.3個百分點。

據測算，在1月份4.3%的PPI同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為4.0個百分點，新漲價影響約為0.3個百分點。

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