•數據與算法是數字經濟的兩大要素。數據是數字經濟的原料，數據生產就是加工數據和整合數據。算法是數字經濟的機器，數據生產需要機器，通過算法這台機器進行數據加工和整合形成數據產品，應用於實體經濟。



•優勢與趨勢必須處理好兩者關係，優勢為發展之基礎，需要珍惜優勢進而發展優勢；趨勢為發展之方向，趨勢在於明確發展大勢，特別是戰略性大勢。在大趨勢面前任何固有的優勢都是暫時的和脆弱的，必須順勢而為培育發展新優勢。



•在新生事物發展過程中有個不可思議的現象，主要是開拓者往往被後來者超越。在新生事物發展早期，總有一批拓荒者領先開發後逐步淡出，而一批後來者在其基礎上快速成長為主流。從歷史來考察，可能是一條新生事物發展的必由之路。



•變中求生是自然界的發展規律，在變化面前凡是主動適應自我變革的生物都得以進化。企業也是如此，面臨變化挑戰唯有創新，方可生存發展。許多企業生於機會而死於變化，可見創新是企業最重要的發展動力。

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