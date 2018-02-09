企業創新發展兩大新機制

•企業創新發展要實施兩大新機制：第一對外開放機制，對外大開放，盡可能吸收社會資源和能力為企業所用，越是開放企業發展越好；第二對內開放機制，對內大放開，盡可能放開責權利為員工所擔，越是放開，員工貢獻越大。



•制定目標有兩種方式，一種是由上而下制定目標，最常用的是KPI，這種目標在執行中是被動的，不可能將人的潛能充分發揮。一種是由下而上製定目標，這種目標在製定中是主動的，由人自我驅動來執行，可以最大限度地發揮人的創造性。



•互聯網技術應用的目標是實現實體經濟的升級。在這個過程中應具備兩大核心資源：線上的資源是數據，因為互聯網上生產加工的原料是數據，將優化的數據產品應用於實體經濟。線下的資源是人才，主要是既懂互聯網技術又懂專業技術的人才，這樣的複合人才是升級之關鍵。



•“O2O”是實現線上與線下一體化經營的新模式，這個模式的創新在於將業務與服務分離，一是將業務交給後台，由線上來處理各種業務，大大提高業務效率；二是將服務交給前台，在線下為客戶服務，不斷與客戶互動，進而發展增值服務。

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