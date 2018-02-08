比特幣兒孫滿堂 歐洲央行：就算泡沫消風加密貨幣還是能存活

歐洲央行 (ECB) 執委會成員 Yves Mersch 週四 (8 日) 表示，比特幣等加密貨幣的市場泡沫，正在消風，但 ECB 應持續關注，因為「就算早期市場領導者掛了，新一代仍可能存活。」

Mersch 指出，加密貨幣不是金錢，沒有未來性可言，「它們的市場占比低，與實體經濟的關聯，也十分有限。」

不過他強調，上述情形，或許會發生變化；因此，各監管機構應持續關注、研討，如何減少加密貨幣可能造成的潛在風險。

Mersch 直言，ECB 沒有發行加密貨幣的動機，加密貨幣這種「創新」，不僅毫無必要，還可能對金融體系，帶來負面影響。

歐洲央行監督委員會主席 Daniele Nouy 日前接受 CNBC 訪問時說，「我們已從監管角度，對此問題進行檢視，如有必要，我們隨時可以出手；但截至目前為止，它 (加密貨幣) 在待辦事項中的排序，還沒進入優先等級。」

然而，Nouy 也強調，加密貨幣所引發的新風險，讓歐洲央行必須更密切地關注其發展。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 之前也提到，歐洲央行正在研究，加密貨幣是否會造成潛在的金融風險。

台北時間晚間 9 點 22 分，比特幣上漲 0.97%，價格為 8,479.3 美元；市值排名第 2 的加密貨幣以太幣，下跌 1.54%，價格為 822.4 美元。