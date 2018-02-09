Vanguard首席經濟學家：比特幣價格歸零的機率很高

認為比特幣很可能價格歸零的華爾街人士，可以再添上一位－Vanguard 全球首席經濟學家 Joe Davis。

據《Market Watch》報導，Davis 在最新的部落格文章上說，過去幾個月來，因為比特幣價格激烈波動，他常被問相關話題。他的看法是，比特幣價格歸零的機率很高。

在剛過去的 2017 年，比特幣價格由年初不到 1000 美元，到 12 月暴漲到近 2 萬美元高點，今年 1 月劇烈下修，到 8 日價格約 8500 美元，較前 1 日漲 13% 左右。

Davis 表示，比特幣或其他加密貨幣是否該視為貨幣，需要複雜的思考，但是以當前的情況看，它們在價值儲備上的功能微弱。

Davis 說，比特幣的價格波動，影響了商家採用的意願。雖然有部分商店願意接受比特幣付款，但為數不多，加上近期波動加劇，更會阻止採用率的提高。

Morgan Stanley 最近的報告說明了這點。他們認為，信用卡比加密貨幣更廣泛被接受，他們可以每秒處理數千次交易，而比特幣需要好幾分鐘才能結算一筆交易，收費也更高。

Davis 認為，即使比特幣能發揮支付的功能，前景依舊存疑，主要的威脅來自中央銀行，它們已經開始研究基於區塊鏈的貨幣，並嚴格監管交易所。

於是，加密貨幣的功能只剩下投資，Davis 表示，但是它與股票及債券不同，不會產生利息或股利。它們的價格來自於猜測，但這種猜測帶來了波動，而波動破壞了它們成為貨幣的價值。最終，比特幣的投資變得毫無吸引力。

Davis 指出，雖然區塊鏈有巨大的潛力，但是比特幣與加密貨幣不一定能與這些價格掛鉤，反而有更大的可能性，最後價值為零。