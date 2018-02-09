白馬戶外媒體(00100-HK)交代被挪用的資金的最新進展

白馬戶外媒體(00100-HK)公布，於2018年1月2日，集團在中國境內的某一財務部僱員(其為出納員)向中國警察當局投案及供認其已私自非法挪用集團存放於中國某一家銀行的某些資金。根據公司的初步調查，被挪用的資金數額可能在7600萬元(人民幣.下同)左右，集團於所有其他銀行的銀行存款不受影響。公司現交代被挪用的資金的最新進展，公司已落實就監察現金付款及銀行的現金結餘加強內部監控措施。

獨立外部律師事務所及獨立會計師事務所已獲委聘，就挪用資金進行法證調查以及協助公司的特別委員會調查挪用資金引致的事宜。據目前仍在進行的調查至今所得，挪用資金主要於2017年前多於一個年度發生，而集團賬目中發現遭挪用的現金淨額約為7350萬元，先前錯誤入賬列為賺取的利息收入則約為960萬元。在外部獨立會計師事務所的協助下，集團於2017年12月31日的賬目中的現金結餘差額經已確認。公司了解警方現正進行調查工作，且數名僱員現正接受調查。

如先前所公佈，集團的日常運作並不受挪用資金影響。集團內超過400名銷售人員依然維持高度專注為所有客戶提供專業服務，推動收益增長。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)