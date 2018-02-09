25家房企1月銷售共計4000億元 前3名占據半壁江山

保利地産于2月8日晚間公布2018年1月銷售業績，至此，主流上市房企均已提交新年首月“成績”：25家房企1月合計銷售4033.62億元，同比增長61.41%;前3名碧桂園、萬科、恒大的規模優勢愈發明顯，合同銷售總額占25家房企合同銷售總額的49.96%。從同比增幅看，25家房企中有9家超過100%，中國金茂同比增幅更是達到了驚人的744.42%。

2017年，碧桂園、萬科、恒大3家龍頭房企沖過5000億元的年度銷售大關，讓業界為之一振。若以2017年度銷售冠軍碧桂園5508億元的合同銷售額來算，月均銷售規模為459億元。可在2018年1月，房企前3名的單月銷售就齊刷刷突破了600億元。強者恒強，房企“第一集團”快速奔跑加大領先優勢的勢頭顯露無遺。

具體來看，碧桂園2018年1月實現合同銷售額691.6億元，同比增長42.30%;萬科1月合同銷售額679.8億元，同比增長41.27%;恒大1月合同銷售額為643.6億元，同比增長73.01%。3家合計銷售額達2015億元，占25家上市房企銷售總額的49.96%，不僅與跟随在後的房企拉開了差距，而且3家龍頭企業各自也在跟自己“較勁”。碧桂園、萬科、恒大1月的合同銷售額較各自的2017年月均銷售額分别增長50.68%、53.95%、54.17%。

克而瑞研究中心研究總監楊科偉認為，2017年末，部分房企由于提前完成全年的業績目标，在12月會采用延遲認購的做法，這部分延遲認購的銷售業績會導緻1月份業績爆發。如碧桂園和恒大，2017年12月業績分别為165.3億元和305.6億元，均大幅低于去年月度均值。不過，延遲認購可能隻是其中的部分因素，更多房企可能是受益于網簽“堰塞湖”的逐漸放開，估計這部分房企的銷售業績從2月份開始會逐步趨于平穩。

若以同比數據看，25家房企中有9家同比增幅超過100%。中國金茂、融創中國、時代地産、中國奧園、中駿置業排名增速前五，同比增幅均超過120%。中國金茂無疑是其中最耀眼的房企，2018年1月共取得簽約及成交銷售金額166.52億元。此外，公司還錄得已認購(未簽約)銷售金額151.27億元。而該公司2017年全年合同銷售額僅為693億元。換言之，中國金茂今年首月的銷售業績約占去年全年銷售業績的24%。

中國金茂首席執行官李從瑞去年8月曾在公司上市10周年發布會上對外表示，未來5年，中國金茂的版圖將從23個城市擴張到40個城市，簽約額將從500億元提升到2000億元，持有面積將從50多萬平方米提高到200多萬平方米。

中金公司發布的最新研報認為，中國金茂強勁的銷售增長勢頭將延續。根據該份報告，2018年，中國金茂可從1600億元可售資源中實現1000億元銷售額，增長44%，包括一級土地銷售額100億元，且1月份寫字樓整售貢獻的280億元銷售額將進一步增強業績确定性。

來源：上海證券報

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