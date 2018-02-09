勝利管道(01080-HK)向風電場勘察設計相關業務增資

勝利管道(01080-HK)公布，考慮到上海國心的營運及資金需求狀況，公司的間接全資附屬公司浙江勝管、上海國心、溫先生與陳先生訂立增資協議之補充協議，據此，訂約各方協定如下：浙江勝管與溫先生各自須於今年9月30日或之前向上海國心以現金注資2.25億元(人民幣.下同)。

同時，考慮到上海新鋒的營運及資金需求狀況，浙江勝管須於今年9月30日或之前向上海新鋒以現金注資合共2.6142億元；及倘浙江勝管與新鋒天源向第三方轉讓其上海新鋒的股權，彼等須促使該等第三方遵守股權轉讓及增資協議以及本補充協議。

去年9月27日，浙江勝管與新鋒控股、新鋒天源及中電潔能訂立股權轉讓及增資協議。浙江勝管同意收購上海新鋒企業集團25.523%股權。代價由浙江勝管向上海新鋒企業集團注資1.91億元以繳足未繳註冊資本而結付。此外，浙江勝管同意向上海新鋒企業集團注資7000萬元。

完成後，上海新鋒企業集團的註冊資本將由浙江勝管、新鋒控股、新鋒天源及中電潔能分別擁有31.88%、9.15%、15.55%及43.42%，上海新鋒企業集團的註冊資本總額將由7.5億元增至8.2億元。

上海新鋒企業集團主要業務為風電場勘察設計、風力發電機組整機及零部件、機械設備、數字化風電場系統軟件開發、能源科技領域內的技術開發、諮詢和轉讓、金屬材料銷售、以及實業投資、資產管理等業務。公司相信，投資該業務與集團的發展策略一致，預期可拓寬集團收入來源，持續貢獻穩定收益。

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