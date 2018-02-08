【亞洲投顧】亞洲投顧股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

站穩 10697 點，多方才會攻擊

今天大盤量縮整理，受到美股大幅度回測的影響，台股大幅度回測，隨著美股反彈震盪，成交量將會決定反彈高度，量增則有機會挑戰 11007 點，量縮上漲就要注意隨時再度回測，量縮整理的話就需要時間了，要趁機調整持股，操作上一定要嚴守紀律，該出場先出場，控制風險。



龍哥一直提醒大家，不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃佈局，佈局的 3026 禾伸堂，獲利放口袋，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，獲利放口袋之後，龍哥前幾天直接帶會員買進 3035 智原，現買現賺漲停，獲利已經來到 29% 左右；3037 欣興強勢創高；尊龍會員持股，蠟筆小新~ 2455 全新~ 轉強攻擊，主力股一檔接著一檔攻擊，趁波動調整持股，快來一起操作。

今天外資期貨多單減少 2250 口，自營商期貨空單減少 312 口，外資選擇權小幅度偏空佈局，自營商選擇權小幅度偏空佈局，外資期貨多單減少，自營商選擇權短線小幅度偏空佈局，籌碼偏向空方，但是沒有很明顯，在此位階還有機會持續反彈。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 3035 智原，2455 全新，3037 欣興，3006 晶豪科，6147 頎邦，今天 5439 高技轉強，籌碼都很穩定，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2455 全新，3035 智原，2353 宏碁，3037 欣興，6147 頎邦

3006 晶豪科，5439 高技，4739 康普，5483 中美晶

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10697 點偏多操作；空方操作者先觀望是否有量縮上漲的佈局機會。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估