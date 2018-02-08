【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

早盤衝高，虎頭蛇尾，10600 得而復失！

美股昨日小跌作收，而今日的台股早盤亦一度衝高過 10600，但卻虎頭蛇尾，九點半過後漲幅收斂，十點以後在平盤下震盪，終場收了帶、下影線的小黑Ｋ，而目前五線與季線呈現死亡交叉格局，且上檔有五日線及十日線及月線、季線、半年線壓力，而下檔亦有年線的支撐，近期台股受美股變動的影響較大，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；而從量能的角度來看，今天量能縮小至 1194 億，較昨日比較有明顯萎縮，今日的震幅有 96 點之多，近期台股的震幅顯著提高，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股類股呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是其他電子類股，跌幅達 1.2%，貿易百貨、半導體、通信網路、電器電纜、電子零組件、油電燃氣、生醫、化學生醫、化學、航運、電子通路、橡膠及食品等也均收黑。

至於上漲類股則有觀光、水泥、光電、汽車、玻陶、造紙、其他類、金融、建材營造、鋼鐵、紡纖、資訊服務、電腦設備、電機機械、塑膠等。

股王大立光今天持續成為台股多方力圖反攻的指標，全場力守在 3700 元之上，終場上漲近 2%，不過二線光學股則並未跟進，包括玉晶光、亞光、光燿科、新鉅科、聯一光、揚明光、華晶科等也均收黑。

至於台積電則是在季線上下震盪，也拖累智原、環球晶、強茂、旺宏、創意、祥碩、欣銓、華邦電、神盾、杰立、綠能等半導體類股下跌逾 4%。

鴻海集團則是僅有群創上漲，訊芯 - KY 則是亮燈跌停，京鼎、榮創、台揚、廣宇、鴻準、正達、臻鼎 - KY、GIS-KY、乙盛 - KY 及鴻海跌幅均超過 1%。

金融股則是穩盤指標，包括金融雙雄富邦金及國泰金均收紅，也帶動國票金、玉山金、元大金、中信金、台新金等也均上漲。