VIX的「明斯基時刻」：波動性暴漲後 通常會發生什麼？

摘要：美銀認為，要密切觀察利率市場波動率走勢，這將決定周一發生的一切僅僅是技術性調整，還是一些更重要事件的開端。而德銀研究發現，歷史上在波動率暴漲的初期，市場風險偏好走高，股市在第一周表現強勁，但在三個月後出現下滑。

美國時間 2 月 5 日，衡量美股波動率的「恐慌指數」VIX 在毫無預警的情況下，出現歷史性飆漲，漲幅在大量空倉的擠壓下被放大了，美國銀行稱其為 VIX 的「明斯基時刻」(Minsky Moment)。

美國銀行分析師 Benjamin Bowler 仔細地回顧了這個時刻。

當天下午 4:00-4:15 之間，波動率出現加速上漲，其中當月 VIX 期貨飆漲了近 10 個點，次月合約上漲了近 8 個點。相繼到期合約均出現這麼大漲幅是為首次，超過了英國脫歐公投時期，當時兩個合約都漲了約 5.5 個點。

美國銀行認為，之所以出現這麼急劇的飆漲，是大量加了槓桿的反向 VIX 產品的再平衡需求所導致的。該銀行認為，隨著 VIX 期貨基礎水平顯著提高，且空倉大量減少，短期內再次出現 2 月 5 日的情況的可能性不大。

值得一提的是，這次波動率飆升的市場衝擊主要集中在股市，在美債、外匯和黃金市場，波動率依然平穩。美國銀行指出，未來要密切觀察利率市場的波動率走勢，因為這將決定了周一發生的一切僅僅是一場很快就會逆轉的技術性調整，還是一些更重要事件的開端。



周一發生的一切讓許多做空 VIX 的機構和交易員驚魂未定，包括 XIV ETN 在內的許多做空 VIX 的產品已經終止交易，它們的規模約在 30 億美元左右。

然而，這些直接做空的產品只是做空波動率交易的冰山一角。據 Fasanara Capital 測算，包括風險平價基金、CTA、vol targeters 和養老金等在內的產品，押注低波動率的資金可能達到 22 兆美元。

投資諮詢公司 LongTail Alpha 創始人 Vineer Bhansli 和南加州大學馬歇爾商學院教授 Larry Harris 在 11 月份發表的一篇論文中給出的估計則相對保守得多，他們認為約有 1.5 兆美元的資產投資於與波動率相關的策略。

德銀信貸策略師 Jim Reid 在最新報告中回顧了歷史上當波動性出現暴漲後市場的表現。

通過總結波動率跳漲幅度最大的十次情況來看，其中有九次波動率都在飆漲後走低，具體來看平均一周、一個月和三個月的下降幅度分別為 8.5 點、9.2 點和 19.1 點。

這些情況基本都發生在金融危機時期。值得一提的是，其中有四次波動率最終都回到了比暴漲前還低的水平。

就資產表現來看，股市在波動率暴漲後的一周表現比較強勁，但在三個月後出現下滑。

具體而言，在波動率暴漲的初期，市場風險偏好走高，第一周里，標普 500 指數回報率中值達到 3.9%（十次中僅有兩次標普指數出現下滑），同時 10 年期公債殖利率上揚 15 個基點，黃金下跌了 0.5%。

然而，隨著時間發展到 1 個月和 3 個月，趨勢出現了變化。標普 500 指數在 1 個月和 3 個月後的平均回報率分別為 - 0.4% 和 - 2.6%，10 年期公債殖利率分別下跌 11 個基點和 42 個基點，黃金分別上漲 7.5% 和 3.5%。

『新聞來源／華爾街見聞』