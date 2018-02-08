文科畢業的程式麻瓜，勇闖UI與UX設計領域

【撰文：蔡紀眉】

跨界學程式，像是一篇篇醜小鴨變天鵝的故事。學會 coding，好比多了一張王牌在手，其核心在於透過更厲害的工具解決問題，做不一樣的事情，而絕非在搞懂程式碼本身。

原本從事數位行銷工作的馬麗安，總覺得每天做的事不痛不癢，這種感覺在 27 歲那年到了臨界點，她給自己放了人生長假。兩個月的旅行結束後，她做了勇敢改變的決定。

俄 文翻譯、工具機國貿業務、數位行銷企劃，這些八竿子打不著的領域，都是七年級女生馬麗安的工作歷練，而她的現職是博弈產業網頁 UI 設計師。

位於台中工業區的尊博科技，是全台灣最大的博弈設備商，從遊戲開發、硬體設計到組裝，尊博全部一手包辦，知名賭場客戶遍布東南亞。其合作夥伴嘉碼科技（GAMA），也就是馬麗安的公司，專攻賭場營運管理系統（Casino Management System，CMS），辦公室與尊博就在同一棟樓。

「公司重視人格特質，管理作風美式，很崇尚 Google 那一套，喜歡能夠自律的人。」馬麗安說，過去總以為程式工程師就是埋首電腦前、沒日沒夜工作，但來到嘉碼後，大大顛覆她的想像，包括多元的社團活動、全天開放的健身房、三餐熱食供應，更重要的是，在優於業界的薪資福利外，強調工作與生活平衡，幾乎不加班的文化，最讓她珍惜。

看似有想法、善於表達的馬麗安，其實就跟多數年輕人一樣，也經歷過一段茫茫然的生涯摸索。馬麗安說，從事數位行銷工作時，她總覺得每天盡做些不痛不癢的事，「我對爆漿蛋糕、對小貓或小狗不感興趣，這跟我的人生一點關係都沒有。」

喜歡旅行的她，在 27 歲那年，決定放自己兩個月長假，到美國旅行時，偶然得知，當地最缺的是任何與程式設計相關的工作，「只要學會 coding，一台筆電在身邊，在世界各地都不愁沒飯吃。」也就是這個簡單的念頭，支撐她從一位文科畢業的程式麻瓜，勇闖 UI 與 UX 設計領域。

進入博弈產業一年，從沒去過賭場的馬麗安，也累積了不少心得。她舉例，前台網頁要呈現歡樂氣氛，用色鮮豔大膽，甚至得帶點俗氣與亢奮感；後台管理系統，主要是讓機台跟管理平台介接，包括金流處理、客戶管理等等，因為員工得在昏暗空間中長時間使用，頁面設計上就以操作簡潔、暗色系為主。

賭博，有很大成分是機率問題，賭的是運氣；但人生不能只靠運氣。多元的跨領域經驗，成了馬麗安最大的養分，讓她懂得跟不同背景的人溝通，靠著新習得的程式技術，一步步追求自己想要的生活。

處在不同世代的老、中、青素人，看他們的編碼人生，如何依循著各自的生命課題，與程式結緣，從圓夢、加薪、工作啟發、為興趣自學，到不安於現狀，追求更好的生活樣貌。追根究柢，滿足需求才是推動人生、翻轉世界的動力，而程式碼，只是實踐的工具之一罷了！

* 尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：《數位時代》第 285 期

來源：《數位時代》 2018 年 2 月

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