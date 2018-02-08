過年採買要留意消保處抽檢賣場魚蝦、標示違規情形多

再過不到一個星期就要過農曆新年，許多民眾開始忙著採購年菜料理，魚、蝦食材是每個家庭年菜必備菜色之一，為了幫消費者把關，行政院消保處今（8）日公布市售魚蝦品質檢驗及標示查核，標示查核 60 件，48 件符合規定，12 件不符合規定，提醒消費者要多加注意。

魚、蝦食材因與國人喜愛的吉祥話「年年有餘」及「鴻運當頭」呼應，成為每個家庭年菜必備菜色之一，行政院消保處抽查 20 家賣場、超市和量販店業者的 60 件魚蝦品質檢驗及標示查核，品質抽驗 60 件，全數符合規定，標示查核 60 件，有 12 件不符合規定。

消保處表示，標示查核 12 件者不符合規定主要違失項目包含 6 件營養標示未依規定辦理、4 件淨重未依規定辦理、4 件沒有標示保存方法及調理條件、3 件品名項目未依規定辦理，以及 3 件須冷藏或須冷凍字樣標示方式不符合規定。

消保處指出，不符合規定的業者，已請主管機關衛福部督導地方政府衛生局依法處辦，有 3 件已依據食品安全衛生管理法科處新台幣 3 萬元罰鍰在案。

消保處也提醒，消費者採買魚類時，新鮮的魚類魚眼球為明亮透明、魚腮為淡紅色或暗紅色、魚腹因內臟完整腹部堅實、無腥味、魚體本身有光澤、魚肉有彈性；選購蝦類時，新鮮蝦類有光澤度，蝦殼未變黑、無白斑，且肉質結實，頭部未斷落。消費者倘掌握以上簡單的選購小要領，將可以保障自己的健康。

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