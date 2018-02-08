北車最熱賣伴手禮統計出爐 國內外旅客喜好大不同

台北車站每日進出人次超過上百萬，微風集團旗下微風台北車站自進駐營運以來，將其定位為全台最大食尚伴手禮中心，微風表示，今年特別統計出 2017 年國人與外籍旅客最愛購買前五名伴手禮，作為消費者採購年貨或伴手禮的參考。

微風發現，國人在台北車站購買率前三名都是蛋糕類，每月銷售數量皆破萬件，顯示國人飲食習慣改變，想吃點甜食但不再挑選油膩的糕點類，而是選擇新鮮且甜而不膩的西式蛋糕，第一名是 Uncle Tetsu's Bake 徹思叔叔原味輕乳酪起司蛋糕，每月最少售出 2 萬個，一年創造近 25 萬個銷量。

其次分別為不二緻果 - 真芋頭，每月銷量至少 1.2 萬個，第三名是阿默蛋糕 - 荷蘭貴族手工蛋糕，而一之軒 - 原味牛軋糖餅、小林煎餅 - 招牌瓦煎燒，年銷量達 6 萬組、3.6 萬組，分別拿下第四和第五名。

外國旅客則是偏好選擇台灣味伴手禮，維格餅家 - 鳳梨酥每月銷售量至少 2000 盒，成為伴手禮之冠，而加入蛋黃產生不一樣風味的玉珍齋 - 鳳凰酥以每月銷售 1700 盒成為伴手禮第二名。

除了吃鳳梨酥，乾拌麵、肉乾也是外國人最愛的在地味，阿舍食堂 - 府城乾麵禮盒每月銷量近 1700 組，太陽堂老店 - 傳統太陽餅月銷 1600 組、阮的肉乾 - 爆漿牛肉干銷量 1400 組依序拿下第三名到第五名，傳統伴手禮月銷量皆破千盒，顯示經典道地的台灣味還是外國旅客伴手禮首選。