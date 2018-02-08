【港股午評】再坐過山車 已感到暈

港股今日繼續波動，繼續的高開低走，投資者日日大坐過山車。若投資者意志力不足，在過去數個月交易日自然會感到相當「痛苦」。市況如此波動及反覆，完全是消磨個人意志，所以投資者今日要鍛練個人意志力，以應對市況變化，否則投資者會覺得相當難捱。

恆生指數中午收市報30342點，升19點；國企指數中午收市報12343點，跌89點，成交額為822.9億元。

投資者今日肯定會感到無奈兼失望。今早大市高開逾200點，其後一度升幅擴大至逾400點，以為大市可以擺脫自踏入2月以來的弱勢，結果又是令人失望的一個上午。不單止升幅收窄，更一度倒跌，就算半市時可以錄得19點升幅，足以讓投資者感到相當無奈兼失望。至於午後大市表現如何？建議投資者不憑太上心了。

在大市方向未明之際，今日三﹑四線股竟然蠢蠢欲動，當然今日多隻三﹑四線股縱有升勢，但是成交明顯未能配合，即又是一個乾升格局，所以投資者亦無必要對三﹑四線股有太大憧憬。始終三﹑四線股交投薄弱，即單單一﹑兩宗交易已令到股價出現太大變化，屆時投資者或因而損手。

當然今日大藍籌亦有一定表現，其中友邦(01299-HK)升1.6%，手機設備股孖寶瑞聲科技(02018-HK)及舜宇光學(02382-HK)，更是今早表現最佳的兩隻藍籌股。手機設備股是否可以被看高一線？在目前市況未明下，或許是投資者考慮對象，若在合適價格撈底亦無不可。

本地銀行股今日獲投資者看好，其中恆生銀行(00011-HK)升幅曾達到3%。銀行股上揚既與未來息口走勢，以及銀行股多數願意派高息，與股當分享利益有關。銀行股會否股價已太高？若投資者對銀行股感興趣，先等取一下為佳。

油股及油服股受表現欠佳，畢竟油價回落，而油價與油股及油服股有極高正向關連性，投資者可以做的不多。

2018年2月8日中午12時56分

文﹕張偉倫

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