準備過年8金融機構454處開放換新鈔百元每次百張

再過一周就要過農曆新年了，許多民眾都會除舊布新，連鈔票也要換新，今（8）日起連續 5 個營業日，包括台灣銀行在內 7 家公股金融機構及中華郵政共計 454 個指定據點，開放兌換新鈔，其中最受民眾歡迎且討喜的紅色百元鈔，每次限兌換 100 張，即 1 萬元。

春節期間國人習慣用新鈔包紅包，因此，央行每年過年都請中央印製廠加印新鈔供民眾兌換，以去年為例，中央印製廠印了約 8.8 億張的新鈔，其中 6 成在農曆春節前發出，而今年也不例外，所有新鈔也都已發送至指定金融機構據點。

民眾從今日起至 14 日共計連續 5 個營業日，可以到台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等 8 家金融機構共 454 個據點為兌換新鈔，其中，台銀除簡易分行外，有 160 處營業單位可兌換，據點次多則為郵局有 83 家。

此外，台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行等 7 家銀行的 371 家指定兌鈔分行，還有中華郵政位於都會區的 25 家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另 58 家偏遠地區郵局，礙於人力則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

不過，跟往年一樣，最受歡迎的百元鈔有兌換限額，每人每次限兌換 100 張，總額 1 萬元，而 500 元及 1000 元新鈔，則視銀行庫存酌量供應。也由於資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，央行提醒，民眾若無法充分兌換到所需的新鈔，可到其他鄰近兌換地點辦理。

至於銀行自動櫃員機（ATM）能否領到新鈔？央行說，不能保證民眾從 ATM 領到的鈔券都會是新鈔，但會盡力控制鈔券品質。據了解，這是因為新鈔沒有使用過，放入 ATM 前需人工整鈔鬆票，成本較高，加上避免 ATM 數錯鈔，因此，中間可能夾雜舊鈔，建議民眾使用 ATM 提領前，可以先跟銀行確認，而且有些 ATM 只提供千元鈔，無法提領百元鈔。



▲2018 年春節前 8 家金融機構指定新鈔兌換分行一覽表。（圖／中央銀行提供）

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