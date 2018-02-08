「彭金會」有變數 彭斯：美將對北韓祭出最嚴厲的制裁

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 周三 (7 日) 在東京聲稱，雖然平昌冬奧即將於周五 (9 日) 開幕，但不能被南北韓看似融洽的氣氛所惑，必須對北韓施加最大壓力，美國即將公布歷來對北韓「最嚴厲的制裁」。

《星島日報》報導，彭斯周三下午與日本首相安倍晉三會談，會後出席共同記者會。他說，美國即將公布的最新一輪經濟制裁北韓行動，是歷來最嚴厲，以逼使北韓放棄核子及導彈計畫。

彭斯還說，不要被北韓營造出的冬奧形象所惑，過去奧運會時，即使南北韓共同進場，之後北韓仍持續作出威脅及挑釁行為，所以不能被南北韓看似融洽的氣氛所惑。

彭斯趁前往南韓平昌冬季奧運順訪日本。他說：「我要向全世界宣告，我們將持續加強施壓，直到北韓採取具體行動以邁向全面、可查驗且不可逆轉的非核化為止。」他強調「所有選項都在考慮中」。

他誓言，美國會持續部署一些「最為先進的軍事裝備」到日本和較廣大地區，以對抗來自北韓的威脅。彭斯周三較早時在東京參觀日本「愛國者三型」導彈陣地，並在聽取簡報後與自衞隊隊員握手。

北韓派出「二號人物」名義元首金永南率團出席冬奧開幕典禮，外界揣測彭斯將與金永南會晤，原本興趣缺缺的彭斯在前往往日本途中表示，不排除與金永南會面的可能。

在秘魯訪問的美國國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson) 日前也對彭斯在冬奧期間與北韓高層會面，表示「會再看看」。南韓也力爭在冬奧歡迎晚宴上，安排彭斯與北韓高官代表團見面。

媒體解讀，彭斯和蒂勒森的談話，顯示彭斯有可能和北韓官員接觸。不過，此刻彭斯揚言美國要對北韓祭出「最嚴厲的制裁」，是否增添兩國高層會面的變數，值得觀察。