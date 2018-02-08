【港股解碼】上市前夕連收兩張罰單,哈爾濱銀行還能成功上市嗎?

新華社在年終回顧銀監會2017年的工作時這樣寫道，“3452張罰單、1877家機構、1547名責任人員被罰，罰沒金額近30億元！在銀行業監管史上，從來沒有這麼多銀行機構在一年內吃了這麼多罰單。與2016年相比，處罰機構數量增長近3倍，罰沒金額超過10倍！這讓中國銀監會著實過了一個忙碌而充實的2017。”

而在跨進2018年的第1個月，銀監會用實際行動證明他們還可以過得更充實一點！數據顯示，2018年1月銀監系統罰沒金額超8.98億元，已經接近2017年全年罰沒金額的1/3。

中國銀監會 圖源：網路

在先後罰處了中信銀行南寧分行、浦發銀行成都分行、郵政銀行甘肅武威文昌路支行等多家銀行後，銀監系統又於近日連開兩張罰單，而且是開給了同一家銀行——哈爾濱銀行大連分行。根據大連證監會公佈公告，哈爾濱銀行大連分行被罰原因是以貸還貸、以貸收息、掩蓋風險、虛增利潤；以及以隱形回購方式虛假轉讓信貸資產、規避監管。

毫無疑問，銀監會在2018年延續了2017年的嚴監管。九天時間連發5道與強化監管、防範風險有關的檔，並在1月底召開的監督管理2018年全國銀行業監管管理工作會上強調：中國銀行業面臨若干重大挑戰，形勢依然嚴峻。

正在申請A股上市的哈爾濱銀行

對於正在申請上市的哈爾濱銀行（06138.HK）來說，這著實不算什麼好消息。

2017年12月21日，已經在港股上市3年的哈爾濱銀行第二次向中國證監會提交了招股說明書審報告。招股說明書顯示，哈爾濱銀行擬通過A股IPO發行不超過36.66億股，所籌得資金扣除相關發行費用後將全部用於補充資本金。

銀行資本金，指的是銀行股東為賺取利潤而投入銀行的貨幣和保留在銀行的收益。銀行資本金的多寡，不僅決定了銀行信譽的高低、承險能力的大小，而且決定了銀行收益的多寡、市場競爭力的強弱，充裕的資本金是銀行能夠保持高效運營的客觀基礎。

哈爾濱銀行在港股上市後又迫切申請A股上市，可見其資金也是相當緊缺。根據招股說明書披露數據顯示，2014年截至2017年6月，哈爾濱銀行分別實現歸母淨利潤38.41億元、45.10億元、49.62億元和26.89億元。

哈爾濱銀行合併利潤表 圖源：證監會

雖然歸母淨利潤略有增長，但哈爾濱銀行的不良資產也是逐年增長。2014年至2017年6月，哈爾濱銀行的不良貸款額分別為14億元、20.79億元、30.82億元和37.2億元，不良貸款額分別為1.13%、1.4%、1.53%和1.65%；逾期貸款分別為37.19億元、51.65億元、72.87億元和115.43億元，同樣也是逐年攀升。

再回看哈爾濱銀行的被罰原因——“以貸還貸、以貸收息、掩蓋風險、虛增利潤；以及以隱形回購方式虛假轉讓信貸資產、規避監管”，哈爾濱銀行的不良資產率應該比披露的數據更高，這部分不良資產最終很大可能都會轉為壞賬。

中國金融業的未來在何方？

據業內人士分析，哈爾濱銀行大連分行被爆出的問題應該並非個例，而是銀行業普遍存在的，銀監會在2017年、2018年開出的數量不少的罰單也側面印證了這一點。說到底，還是銀行缺錢惹的禍。

眾所周知，銀行是高杠杆經營的金融機構，最主要的業務就是通過存貸款業務賺取利差，尤其是商業銀行。貸款量的多少幾乎可以說是決定銀行盈利的多少。

銀行通過存貸款業務賺取利差 圖源：網路

近年來隨著監管政策的放開，銀行的資金也可以進入資本市場。當銀行為了追求盈利，盲目擴大貸款，貸款的品質必然被犧牲。於是產生了更多的不良資產，銀行盈利的壓力進一步增加，繼續擴大貸款，就此進入了死迴圈。

中國社科院學部委員李揚認為：中國金融業已經進入了風險集中爆發的時期，坐地收錢的時代已經徹底成為了過去，以往金融界能掙錢不過是因為制度讓金融界掙錢。當制度性利差消失，未來金融界發展的關鍵字變為“回歸”，回歸初心、回歸場內、回歸實體經濟。

對於整個金融體系來說，這將是一件大工程。2018年的銀監會想必也會更加忙碌！

■ 作者｜熊思怡

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