【大行報告】美銀美林：水泥地理看好水泥業前景 首選海螺水泥(00914-HK)

美銀美林發表研究報告指，近日與研究公司水泥地理(Geography Cement)開會，後者對水泥業今年前景十分看好，因供應甚少，認為2017-19年的行業走勢與2010-12年相近，盡管今年的需求不及2011年，但新增供應遠較之前少，故預期水泥價格可以超越曆史高位。除了生産降低，國家對環保的限制也阻礙了低價水泥産品在冬季由華北流向華東，造成了庫存量降至50%以下。

該行重申海螺水泥(00914-HK)為行業首選，其受惠較高的華東水泥價格；金隅集團(02009-HK)也受惠京津冀需求復甦及雄安新區概念；潤泥(01313-HK)及海螺創業(00586-HK)今年核心稅後盈利增長亦可望高于50%。

截至發稿，海螺水泥跌0.87%，報39.8元，成交1.91億元；金隅集團升0.87%，報3.48元，成交4390.36萬元；潤泥跌2.12%，報5.55元，成交7227.13萬元；海螺創業升0.95%，報21.35元，成交4736.35萬元。

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