【港股早評】繼續波動 不宜妄動

美國股市走勢繼續反覆，三大指數在早段均錄升幅，可是在尾市時紛紛走低，結果倒跌收市時。外圍股市仍然疲不能興，那麼亞太區股市今早表現又如何？日本股市早段錄得逾百點升幅，惟不足以讓投資者感到安心。畢竟昨早日本股市勁升逾600點，結果收市時只剩餘35點升幅；香港股市更是黃腫腳，即不消蹄(提)，大市在早段爆升逾800點，以為可以錄得一個王俗反彈，結果受到內地股市弱勢拖累，倒跌272點收市，連50天平均線(昨日處於30599點)皆失低，反映出港股目前大市表現相當弱勢，與半個月表現完全是大相徑庭。

目前大市9天RSI處於25.048，已屬超賣，理應是反彈時刻。可是就如同早前大市9天RSI高於90，處於極度超買時，仍天天向上，所以難單靠RSI走勢便可以有明確判斷，指出後市是否可以出現一個強勁反彈。心灰，難免，現時只可以保持冷靜，並以審慎態度來應對市場變化。

不過今日大市高開機會仍然較大，高開後，走勢是一路向上或是反反覆覆，相信仍是以反反覆覆為主。目前投資者對後市走勢根本欠缺一個明確的掌握，所以往往是存有心大心細，又且戰且退的態度。不是說不合理，既然目前市場氣氛不適合，何必要強迫自己勇字當頭而出手入貨？其實不少專欄作家均指出，投資者可以考慮對旗下投資組合「執倉」，以汰弱留強的方法將弱勢股伺機沽出。當然哪些是弱勢股又可以說是眾說紛紜，有人指出是中資電訊股，又有人認為是公用股或地產股。其實最重要仍在乎投資者入貨價，若閣下手上持有的中資電訊股是在十年前股市大跌時買入至今，本身成本限兼且多年來帶來了不俗股息回報，現時又是否合適沽貨呢？所以不可以一概而論。

至於後市走勢又如何？縱觀大行意見，看來仍未就是否牛市已結束達成共識，有大行更指出目前投資者暫無需急於將資金泊入公用股。不過投資者亦可以看看資源股表現，再決定自身的投資部署。為何會選擇資源股，今年原來的投資主題是再通脹，資源股應可以受惠。若資源股今年又再次令人失望，建議投資者屆時要多加小心。

2018年2月8日上午9時

文﹕張偉倫

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