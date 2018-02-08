鷹君羅老太稱戶口被「凍結」 指嘉瑞與慧端 拒為提款加簽

鷹君集團已故創辦人羅鷹石遺孀、集團非執行董事羅杜莉君家族爭產風波，繼本年初爆出家傭為「無間道」暗中偷錄羅老太與親友的對話後 ，近日再發生「撳錢風波」。據悉，羅老太為了支付逾千萬元律師費，以及迎新春辦年貨和封利是，自去年底發現在中國工商銀行的個人戶口不能動用，原因是她數十年前開戶授權了三子羅嘉瑞或長女羅慧端為其戶口作加簽，但二人一直拒絕合作，令羅老太的戶口不能提款、轉帳或操作，藉此打擊她，羅老太慨歎：「親生仔不如近身錢」。

羅老太昨透過公關向本報透露，羅老太多年前在中國工商銀行開立私人戶口，當時她授權羅嘉瑞及羅慧端作其銀行戶口加簽，只要二人其中之一加簽才能操作有關戶口，該戶口屬於羅老太的主要銀行戶口，今次羅家掀起爭產風波，令她需要聘請律師團隊打官司，希望為她討回公道。

羅老太慨歎：「親生仔不如近身錢」，她為個人銀行戶口的事宜不斷聯絡羅嘉瑞及羅慧端，但二人態度極不合作，表現冷漠，令羅老太極度失望。羅老太甚至說可以親身到辦公室找羅嘉瑞，但羅嘉瑞亦不為所動。至於大女羅慧端則一直對羅老太不聞不問，完全漠視。近日羅老太正須籌措逾千萬元資金以應付各種律師費用和私人支出。一時間她的私人資金被凍結，所以有點徬徨。

消息稱，羅老太已透過律師發信給工商銀行，要求更改名下戶口的簽署形式，最初銀行方面表示需時辦理，但至今已有一個多月時間，但銀行方面仍未有回覆，羅老太擔心有人在背後「搞小動作」，令她未能支付龐大的律師費用。

此外，羅老太亦透過公關對本報表示，五子羅鷹瑞醫生過去多年來，一直擔任母親的私人醫生，但早前曾發出律師信，要求羅老太簽署確立及同意他日不會向另一名醫生求診，或尋求醫學專業意見，羅老太及其他子女對此感到十分驚訝，難道羅老太將來在五子羅鷹瑞不在港時，若身體不適都不能向其他醫生求診嗎。

五子羅鷹瑞向母發律師信

發言人又指，羅老太自家族爭產官司啟動後，其代表律師多次書面要求羅鷹瑞提供羅老太歷年來的所有醫療報告，但至今仍沒有收到任何回覆，羅老太憂慮五子究竟在其醫療報告內寫了甚麼內容，究竟有否將她屬私隱的醫療報告擅自交給滙豐或其他人。

羅老太歎言，世上竟然有這樣對待母親的兒女，他們自己也有兒女，難道就不怕他日同樣的事情發生在自己身上？農曆新年將至，羅老太希望那些兒女不要假裝孝順，不要好像去年母親節、中秋節和生日時過來都通知傳媒來拍照，要是真心孝順的話，就幫她取回在中國工商銀行及滙豐信託的財產，只要羅嘉瑞和羅慧端兩位授權人願意簽名，羅老太的個人銀行戶口立即可以使用。另外，要是羅嘉瑞和羅慧端兩位任命人同意撤換滙豐，羅老太就不需要花精神、時間和金錢控告滙豐。

不過，消息人士隔空反駁稱，「羅嘉瑞及羅慧端，以及協助處理羅老太個人銀行戶口的會計，從沒有收到羅老太的直接授權或指示去處理相關戶口，故並不存在其個人銀行戶口不能操作的情況」。

來源：星島日報

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