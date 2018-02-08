汽車零組件廠三大業者業績亮眼 智伸科1月營收續寫新高

汽車零組件廠陸續公布 1 月業績，東陽 (1319-TW)1 月合併營收 22.24 億元，月增 5.45%，年增幅達 15%，創單月第三高表現，智伸科 (4551-TW) 營收 4.1 億元，月增 2.43%，年增 34.56%，續創單月新高，麗清 (3346-TW) 1 月營收 4.85 億元，月減 4.29%、年增 43.69%，則創單月次高。

東陽指出，近來歐美暴風雪頻傳，有利第 1 季 AM 旺季業績表現。

東陽 AM 事業 1 月合併營收 13.14 億元，年增 3%，保有旺季水準，除近來歐美暴風雪頻傳，有利第 1 季業績，今年 AM 重點在持續推動水性底塗產品，降低 VOC 排放量，同時加快新產品開發及展現多樣少量競爭優勢，樂觀看待此舉可提高營收與獲利能力。

東陽 OEM 事業 1 月自結合併營收 9.09 億元，年增幅高達 40%，創歷史次高記錄，主要是因去年台灣、大陸轉投資福州東陽、佛山東陽、大江東陽、廣汽東陽及一汽富維東陽青島廠、天津廠等陸續進行擴廠工程，今年已進入完工量產階段，東陽強調，新產能開出後將全力搶下新一年的訂單。

智伸科說明，業績持續成長主要是受惠客戶對旗下汽車零組件產品的拉貨力道增溫，由於各品牌車廠加強提升每車燃油效率、引擎效能和電動車技術進程，因此應用在 ADAS 先進駕駛輔助系統、引擎動力系統及傳動系統等相關汽車零組件產品，仍維持良好出貨水準。

麗清則指出，受惠汽車產業加速新車導入 LED 車燈趨勢，LED 車頭燈逐步從高階車款往一般房車滲透，有助麗清旗下 LED 車燈模組具良好的銷售環境及高度的訂單能見度。