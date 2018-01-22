數位化變革 全球汽車產業將有5大轉型趨勢

資誠聯合會計師事務所今 (22) 日發布《2018 全球汽車產業未來趨勢報告》，其中提到數位化將為全球企業帶來革命性的改變，估計未來全球汽車產業將有 5 大轉型趨勢，包括電動化、無人化、共享化、連結以及每年升級等。

資誠聯合會計師事務所汽車暨零組件產業召集人楊明經表示，數位化變革下，全球汽車產業在 2030 年將面臨重大的改變，估計中國的車輛總數量將增長近 50%，超過三分之一的行駛里程將透過共享方式，另有 40% 的駕駛里程將透過無人車輛來完成，而 55% 的新車將為電動車，傳統汽柴油引擎將逐漸退場。

整體來看，楊明經表示，全球汽車產業未來將有 5 大轉型趨勢，包括第一電動化，無排放將是一個全球性的倡議，用來充電車輛的電力將來自可再生能源；第二無人化，在人工智慧、機器學習和深度神經網絡等領域的快速進展，即使在複雜的交通情況下，也不需要人為干預，這將完全重新定義個人移動平台的使用。

第三共享，隨著自動駕駛汽車的發展，共享概念在經濟上將變得可行；第四連結，即汽車與其他汽車或交通基礎設施的網絡連接，以及未來乘客將能夠在旅途中進行溝通、工作、瀏覽網頁或進行多媒體應用。

第五每年升級，過去汽車產品週期大約在 5 到 8 年，但在電動化、無人化、連接化和共享化的趨勢下，將帶動汽車行業創新率，並縮短汽車產品週期到每年更新，以便整合最新的硬體和軟體開發。

資誠聯合會計師事務所汽車暨零組件產業副召集人林一帆會計師分析，在 5 大趨勢下，全球道路交通將發生根本性的變化，估計越來越多人轉向汽車共享模式，到了 2030 年，擁有汽車的車主可能會比現在少得多，而個人交通量將大量增加，歐洲的個人里程可能增加 23％，達到 58.8 億公里，美國將增加 24％，中國增加 183％。