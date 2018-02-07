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DRAM需求熱 威剛1月合併營收26.41億 月增3.51%

威剛董事長陳立白強調電競相關產品將是今年公司發展重點項目之一。(鉅亨網資料照)
威剛董事長陳立白強調電競相關產品將是今年公司發展重點項目之一。(鉅亨網資料照)

DRAM 市場需求熱度不減，威剛 (3260-TW)1 月合併營收 26.41 億元，不受淡季影響，月增 3.51%，年增 5.31%；旺宏 (2337-TW)1 月合併營收 30.91 億元，月減 1.1%，年增 41.5%；華邦電 (2344-TW) 1 月合併營收 41.46 億元，月減 2.23%，年增 21.15%。

威剛指出，受惠 DRAM 價格漲勢持續，1 月 DRAM 產品營收不僅較去年同期成長 35%，對營收貢獻也維持高檔，達 56.55%；非 DRAM 產品營收比重為 43.45%。

威剛強調，在記憶體史上最長多頭行情帶領下，去年全年自結稅前獲利 23.16 億元，年增 43.58%，以加權平均股本 21.63 億元計算，全年每股稅前盈餘約 10.71 元。

威剛表示，看好全球三大 DRAM 廠新增產能有限，預期今年供給仍將吃緊，即使上半年邁入消費性電子產品傳統淡季，DRAM 價格也有所支撐。在長期經營供應商關係的優勢下，威剛可望保持貨源無虞，掌握營運先機。

威剛指出，看好電競市場需求持續升溫，旗下電競品牌 XPG 日前也首度進軍台北國際電玩展，XPG EMIX I30 入耳式電競耳機並與 Google Play 首次合作，獨家提供給玩家體驗專利設計的 5.2 聲道立體環繞音效。

威剛董事長陳立白強調，布局已久的電競相關產品將是今年公司發展重點項目之一，除了打造專業玩家級的記憶體模組、SSD、滑鼠及音效系列產品外，也將積極與全球知名電競團隊及電競賽事合作。

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