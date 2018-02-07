DRAM需求熱 威剛1月合併營收26.41億 月增3.51%

DRAM 市場需求熱度不減，威剛 (3260-TW)1 月合併營收 26.41 億元，不受淡季影響，月增 3.51%，年增 5.31%；旺宏 (2337-TW)1 月合併營收 30.91 億元，月減 1.1%，年增 41.5%；華邦電 (2344-TW) 1 月合併營收 41.46 億元，月減 2.23%，年增 21.15%。

威剛指出，受惠 DRAM 價格漲勢持續，1 月 DRAM 產品營收不僅較去年同期成長 35%，對營收貢獻也維持高檔，達 56.55%；非 DRAM 產品營收比重為 43.45%。

威剛強調，在記憶體史上最長多頭行情帶領下，去年全年自結稅前獲利 23.16 億元，年增 43.58%，以加權平均股本 21.63 億元計算，全年每股稅前盈餘約 10.71 元。

威剛表示，看好全球三大 DRAM 廠新增產能有限，預期今年供給仍將吃緊，即使上半年邁入消費性電子產品傳統淡季，DRAM 價格也有所支撐。在長期經營供應商關係的優勢下，威剛可望保持貨源無虞，掌握營運先機。

威剛指出，看好電競市場需求持續升溫，旗下電競品牌 XPG 日前也首度進軍台北國際電玩展，XPG EMIX I30 入耳式電競耳機並與 Google Play 首次合作，獨家提供給玩家體驗專利設計的 5.2 聲道立體環繞音效。

威剛董事長陳立白強調，布局已久的電競相關產品將是今年公司發展重點項目之一，除了打造專業玩家級的記憶體模組、SSD、滑鼠及音效系列產品外，也將積極與全球知名電競團隊及電競賽事合作。