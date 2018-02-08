ETF掛牌潮 2檔新兵報到 上市櫃資產規模達3800億元

台股近期掀起債券 ETF 掛牌潮，繼國泰投資級公司債 (00725B-TW）、國泰 5Y + 新興債 (00726B-TW)、國泰 1-5Y 高收債(00727B-TW) 上櫃後，富邦中國政策債 (00718B-TW) 今(8) 日也掛牌上櫃，富邦臺灣優質高息 (00730-TW) 今日則同步上市，成台股第 99 檔上市 ETF，若加計上櫃檔數，整體 ETF 已達 115 檔，總資產規模達 3800 億元。

其中，債券 ETF 發展屆滿一年，近期大舉掛牌，檔數正式突破 20 檔，資產規模更直逼 600 億元。目前債券 ETF 客群，仍以本土壽險為最大宗。

富邦投信董事長胡德興表示，2017 年富邦投信持續加速拓展 ETF 產品線，累計發行 9 檔 ETF，橫跨各資產類別及區域，包括美股、美債、台股、H 股、歐股甚至特別股，以及國內第 1 檔多重資產型基金，2018 年開始，富邦投信也成功募集富邦中國政策債、富邦臺灣優質高息兩檔不同於以往的 ETF，加計此兩檔商品後，截至 1 月底，富邦投信旗下共同基金總計達 49 檔、規模為 1285 億元。

胡德興說，富邦中國政策金融債券 ETF 的推出受到許多投資人的青睞，募集金額高達新台幣 48 億元，主要是中國政策金融債具備三大投資優勢，包括：一、利差優：與同年期中國國債殖利率相比高出 0.35~1.2 的百分點，具備利差優勢；二、發行人信評佳：具備 A + 主權信用評級，與中國國債評級相同；三、交易大：占銀行市場交易量比重逾 60%，流動性無虞。

胡德興進一步指出，由於今年利率仍偏低，相較之下，中國債券收益率優於全球主要券種，存續期間低且信評佳，其中以中國政策金融債具備高殖利率的優勢，可望吸引追逐收益為主的資金。

富邦台灣優質高息 ETF 部分，標的指數為「道瓊斯台灣優質高股息 30 指數」，由標普道瓊指數公司編製及維護，指數成分股涵蓋台股上市櫃公司合計 30 檔股票，指數成分股連五年派發股息，於 2009~2016 年間，平均股息殖利率達 5.86%，指數年化波動率僅 16.2%。