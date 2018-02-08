台灣主要報紙重要財經新聞 2018年2月8日

財政部昨（7）日公布 1 月進出口統計，出口表現連 16 紅，單月出口總量 273.8 億美元，創歷年同期新高，年增 15.3%。財政部統計處處長蔡美娜指出，出口項目以原物料行情有關的產品表現暢旺，加上對各大出口地區持續成長，是維持連續 16 個月正成長主因。

中國《網路安全法》上路，華碩（2357）集團的華碩雲端 ASUS WebStorage 網路儲存空間服務也傳出 5 月 1 日停止上海機房服務，3 月 1 日起先停止資料上傳，之後只能下載。華碩雲端總經理吳漢章表示，中國網路服務競爭激烈，法規緊縮決停止上海機房，未來還有 3 機房提供全球客戶服務，影響有限。

年關前台股交易日只剩三日，然美國期貨盤續跌，股市不穩定性增加。法人指出，股市反彈乏力，線型由多轉空跡象浮現，操作應以短線因應，並掌握封關倒數行情三部曲，才有機會逆勢揚帆。



聯合報

花蓮強震 黃金 72 小時大搶救

穩電價 台電評估備 500 億銀彈

太冷長不大 蔬果價齊漲 2 成



經濟日報

台股翻紅 外資還是賣不停

連 16 紅 1 月出口大增 15%

誰在買台股… 原來是壽險

蘋果日報

美股「餘震」台股僅漲 147 點

華碩雲端撤出中國 上海機房 5 月停止

中國蟬聯美貿易逆差最大國

中國時報

台股耐震 重建概念股帶頭衝

北韓元首赴冬奧 聲勢壓老美

陸梵建交 就等習近平點頭

工商時報

友達去年大豐收 一天賺近 1 億

封關倒數 3 天 掌握 3 平安帖

電子零組件 外銷不給力

自由時報

股災過後 歐股回穩、美股續盪

美財長︰經濟基本面未動搖

羅傑斯： 下次空頭來襲 中國恐是黑天鵝