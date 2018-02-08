避免政府關門現曙光：美國參議院通過新預算協議

摘要：美國政府面臨再次關門可能的前夕，周三參議院宣布了一項為期兩年的預算協議，以避免政府再次關門。但兩年預算協議能否在眾議院通過，還存在很多變數。此前，眾議院少數派領袖佩洛西表示，如果眾議院不對移民法案進行公開討論，將帶領一批民主黨人士反對預算協議的通過。

美國政府面臨再次關門可能的前夕，周三參議院宣布了一項為期兩年的預算協議，以避免政府再次關門。

這項預算協議計劃大幅增加共和黨最為關心的國防事務的開支，也計劃為民主黨關心的國內事務增加支出。兩年內計劃對國防和國內事務提供高達 3000 億美元的額外資金。第一年，國防支出將增加 800 億美元，國內支出增加 630 億美元。第二年，這兩項的支出將分別增加 850 億和 680 億美元。

周二眾議院剛通過了一項短期預算法案。美國國會計劃將兩年預算協議和短期預算法案結合起來，在周四政府資金耗盡之時，保證政府能夠繼續運轉。短期法案與兩年預算協議能夠保證美國政府運轉至 3 月 23 日，同時國會將繼續完善長期支出計劃的細節。

但新預算協議能否在眾議院通過，還存在很多變數。

此前，美國眾議院少數黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi） 在眾議院發言時表示，除非眾議院議長 Paul Ryan 同意在眾議院對移民法案進行公開辯論，佩洛西和一大批民主黨人士將對新的預算協議投反對票。雖然 Pelosi 沒有明說會有多少民主黨人追隨她，但是佩洛西的言論為預算協議增添了新的不確定性。

佩洛西表示，新的預算中包含了「諸多民主優先事項」，但這個方案並沒有推動兩黨立法來保護夢想移民。她還在眾議院朗讀了一些關於「夢想生」的移民故事，以獲得更多支持。

另外，眾議院內的一些共和黨保守派也表示過對新預算協議的不滿。他們認為新協議將打破國防和國內事務開支的上限，並會增加巨額的債務。

上月美國兩黨在「夢想生」問題上僵持不下，導致美國政府被迫關門，停擺三天。

昨天，美國總統川普表示，如果民主黨人拒絕他移民改革的要求，他會歡迎政府再度關閉。他說美國移民法案包含了「允許兇手進入這個國家並繼續殺人的漏洞」。如果這些事情得不到解決，「我樂於見到政府關門。」

去年 9 月，川普突然宣布廢除「童年入境暫緩遣返」（DACA）移民項目，該項目旨在保護那些在兒童時期被父母帶入美國的無證移民（「夢想生」），覆蓋約 80 萬人。根據川普總統去年頒布的法令，DACA 將於今年 3 月 5 日到期。

眾議院少數黨領袖佩洛西一直堅持把預算問題和「夢想生」問題綁定，但也有其他民主黨議員已開始建議，分開解決這兩個問題。

『新聞來源／華爾街見聞』