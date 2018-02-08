時隔27年 川普下令大閱兵 料11/11舉行 揚言比法國還盛大

美國白宮及五角大樓證實，總統川普計劃今年在華盛頓舉行大型閱兵巡遊，出動坦克或導彈等軍備，向全球展示實力及其三軍統帥角色，並為年底的中期選舉造勢，國防部正評估舉行日期。閱兵一旦成事，將會是自 1991 年第一次波斯灣戰爭以來，美國首次舉行閱兵儀式。

《華盛頓郵報》引述消息報導，川普 1 月授意國防部高級官員舉行閱兵儀式，發出指示：「我想要像法國那樣的 (閱兵)，這是世界上最強的軍隊要做的。」

報導稱，川普 1 月已與多名高官商討閱兵事宜，包括副總統彭斯 (Mike Pence)，白宮幕僚長凱利(John Francis Kelly)、國防部長馬蒂斯(James Mattis) 和美軍參謀長聯席會議主席鄧福德 (Joseph Dunford)。白宮當地時間周二(6 日) 證實川普有意舉行閱兵。凱利稱，計劃仍處於初步階段。

閱兵日期未定。有官員稱，川普想把閱兵定在「愛國日」(9 月 11 日) 假期，官員亦討論了 5 月 28 日的「陣亡將士紀念日」，但五角大廈傾向 11 月 11 日的「退伍軍人紀念日」，因為今年的 11 月 11 日正好是第一次世界大戰結束 100 周年。

法國去年 7 月 14 日舉行國慶閱兵儀式，川普應邀出席。美國有線新聞網絡 (CNN) 報導，川普為法國這場「他看過的『最棒的閱兵』」所折服，在回國的航程上已表示想美國也搞一場。川普 2 個月後向法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 表示想搞一場比法國更盛大的閱兵。《華郵》稱，川普曾說希望在華盛頓連接國會大樓與白宮的賓夕法尼亞大道上舉行。

《華郵》指出，運送坦克及其他軍事裝備往華盛頓需要花費數百萬計美元。有專家質疑，閱兵被視為極權國家與俄羅斯和北韓所為，有違美國傳統。

綜合香港文匯報、明報報導，閱兵巡遊在美國史上較為罕見，主要為慶祝戰爭勝利而舉行。美國最近一次大規模閱兵於 1991 年 6 月 8 日舉行，時任總統老布希在華盛頓舉行「波斯灣戰爭勝利」大閱兵，耗資至少 800 萬美元，有 8800 名美軍及 20 萬民眾參與，並出動艾布蘭主戰坦克及愛國者導彈等武器。國防部 2015 年 9 月曾經表示，美軍是世界上最強大的軍隊，不需以閱兵展示能力。

有學者批評，若這次閱兵巡遊展示導彈，將令「平壤式民族主義」色彩蓋過美式愛國主義，同時加劇美國和北韓緊張關係。此外，將坦克及其他軍備送往華盛頓，需花費至少數百萬美元，川普上任後削減民生福利，卻把公帑奢侈地花在閱兵上，勢必激起民憤。

還有專家質疑，閱兵被視為極權國家與俄羅斯和北韓所為，有違美國傳統。

北韓有意在今 (8) 日、平昌冬奧的前一天舉行閱兵，38 North 網站引用在大前天拍攝的衛星影像，多張相片顯示美林設施有戰鬥裝備部署，並有疑為演練中的士兵方陣。

據該網分析，閱兵估計會有 1.3 萬名士兵和 150 架軍用裝備參與。分析又指傳統上類似閱兵會有彈道導彈和無人機亮相，通常會在閱兵前一周運抵，但暫未能在相片中看到，可能是在庫存。

北韓自千禧年以來的逾 10 次閱兵，只有 2007 年及 2013 年以建軍節名義舉行，當時仍是 4 月 25 日，上月平壤才宣布將「建軍節」改於 2 月 8 日，惹來質疑這次閱兵是針對平昌冬奧。