26年前狙擊英鎊 索羅斯如今出資策動推翻英國脫歐

億萬富翁投資者索羅斯 (George Soros) 出資 40 萬英鎊，策動推翻英國脫歐。英國《每日電訊報》披露，因 1992 年對賭英鎊狠撈一筆的索羅斯，周一晚在他的切爾西家中為 Tory 的支持者舉行了一場晚宴。

英國前外交官、同時也是「英國至上 (Best for Britain)」組織主席 Mark Malloch-Brown 表示：「索羅斯的基金會和其他一些主要捐助者對我們的工作做出了重大貢獻。」

曾在聯合國和英國外交部擔任高官的 Malloch-Brown 表示：「事實上，(索羅斯) 通過他的基金會，已經貢獻了 40 萬英鎊。」

據《每日電訊報》報導，「英國至上」組織將於本月稍晚發動廣告宣傳活動，訴求對脫歐進行第二次投票。該組織正試圖勸進保守黨支持者對梅伊施壓，允許再次進行公投。

一份外洩的文件顯示，「英國至上」也將對保守黨議員施壓提出投票建議。訴求重點在於「喚醒國家，並宣稱英國脫歐不是無法扭轉。停止脫歐還不算太晚」。它計畫舉辦一連串效法左派團體「行動 (Momentum)」的集會，一如當初它為工黨領袖 Jeremy Corbyn 競選一樣。

索羅斯在 1992 年放空英鎊，迫使英國退出歐洲匯率機制，一戰成名，被稱為「打敗英國央行的人」。近幾年來，他捐助數十億美元資助他所贊助的各種民主和人權基金會。

在過去幾年中，他成為歐洲全球極右派和歐洲威權政府最痛恨的人物。匈牙利總理 Viktor Orban 以粗暴的反猶太言論污衊他，並稱追隨他「全球主義」價值觀的追隨者為「索羅斯部隊」。Orban 說：「他們的行為像蘇聯的助選團一樣。我們這些老傢伙一聞就知道他們是什麼角色。」

匈牙利總理 Viktor Orban 非常不爽索羅斯 （圖: AFP）

出席索羅斯晚宴的還有廣告公司 WPP 的 CEO Martin Sorrell 爵士，他也是持續聲援反對脫歐。

Malloch-Brown 為「英國至上」辯護指出：「我們認為英國人有權對脫歐協議有最後的發言權，並且認為這個國家已經被引導至一個危險的錯誤方向。這個組織是透過民主愛國的努力來重建我們的未來，我們歡迎來自各方對我們努力的支持。」