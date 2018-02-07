朗詩綠色地産(00106-HK)附屬收購合夥企業財産份額

朗詩綠色地産(00106-HK)公布，于2018年2月7日，公司全資附屬公司上海朗青及南京朗銘，與中信資本及平安阖鼎訂立轉讓協議，據此，中信資本有條件同意向上海朗青出售合夥企業的全部普通合夥人財産份額，合夥人財産份額代價為人民币1萬元；及平安阖鼎有條件同意向南京朗銘出售合夥企業的全部有限合夥人財産份額，有限合夥人財産份額代價為人民币2.21億元。

合夥企業持有Best Benefit100%股權，而Best Benefit與公司分别持有Silver Knight61.54%及38.46%股權，Silver Knight為公司的合營公司。Best Benefit及公司均以權益會計法入賬Silver Knight集團業績。

Silver Knight主要業務為控股公司，透過其全資附屬公司持有及重新開發于上海的該物業。該物業位于中國上海市長甯區青溪路770弄25号，占地面積13,433平方米，建築 面積15,787平方米。

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