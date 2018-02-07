金隅集團(02009-HK)擬與唐山冀東水泥組建金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司

金隅集團(02009-HK)公告稱，為解決北京金隅集團股份有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司存在的同業競争的問題，雙方擬以各自持有的相關水泥企業股權和資産作價出資共同組建金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司。

金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司注冊資本為30億元人民币，其中北京金隅集團股份有限公司認繳出資14.127億元，占出資比例的47.09%，餘下的由唐山冀東水泥股份有限公司認繳出資。

經營範圍：矽酸鹽水泥、熟料及相關建材産品的制造、銷售;塑料編織袋加工、銷售;水泥設備制造、銷售、安裝及維修;煤炭批發;相關技術咨詢、服務、普通貨運，貨物專用運輸(罐式);經營本企業自産産品及技術的出口業務;經營本企業生産、科研所需的塬輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外);經營進料加工和“叁來一補”業務;在規定的采區内從事水泥用灰岩的開采;石灰石銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動)(上述經營範圍以工商登記為準)。

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