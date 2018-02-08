【永豐期貨】台指選擇權盤前－台股反彈遇壓 半年線得而復失



◆期貨走勢

台指期週三上漲 122 點至 10518 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 33.54 點，電子期逆價差擴至 - 1.9 點，金融期轉為逆價差 - 1.13 點。現貨部分，三大法人賣超 170.34 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 7724 口，使留倉部位轉為淨多單 4693 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5117 口至 48188 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 9238 口至 12012 口。

週二美國股市上演反彈秀，道瓊上漲 2.33% 收斂前日一半以上的跌幅，台指期盤後盤也同步走高，激勵週三早盤亞洲股市普遍上漲開出，然而美股電子盤未能持續走高，加上陸、韓股市續跌探底，拖累加權指數盤中衝高後賣壓浮現，半年線得而復失，指數收斂漲幅回到開盤價附近作收，終場加權指數上漲 147.54 點至 10551.54 點，成交量能 1740.97 億，較前一日縮減 684 億。技術面來看，週三日 K 跳高後留高達 146 點的長上影線短紅 K 作收，顯示上方半年線壓力仍重，加上國際股市仍未明確止跌，因此短線指數雖有跌深反彈，但空方氣勢正盛仍有再度跌破年線風險。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.42，大於中性值 1，反應籌碼面轉為偏多架構。買權平均隱含波動率由 23.85% 降至 16.01%，賣權平均隱含波動率由 29.26% 降至 19.16%，買賣權皆降，整體而言投資人恐慌情緒略微降溫。

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