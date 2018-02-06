川普第一年任期 美國貿易赤字上升至5660億美元 創九年高點

美國 12 月與全年貿易赤字雙雙上升至 2008 年以來高點，這讓川普總統削減赤字的諾言，更難實現。

美國商務部週二公布，美國 12 月貿易赤字上升 5.3% 至 531 億美元。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，12 月貿易赤字為 522 億美元。

12 月進口上升 2.5% 至 2565 億美元，創新高。出口上升 1.8% 至 2034 億美元，亦創新高。

2017 年，美國貿易赤字大幅上升 12.1% 至 5660 億美元，創九年高點。

第四季的大幅貿易赤字，使得美國經濟連續第三季無法達成 3% 的成長率。

2017 年第四季，美國國內生產毛額 (GDP) 成長 2.6%，上升的貿易赤字削減了 GDP 成長 1.1 點。

2017 年，美國對中國的貿易赤字達到 3750 億美元，創新高。

川普有意對中國採取強勁政策，讓美國處於更公平的貿易立足點。但目前為止，並無進展。

2017 年，美國貿易赤字擴大，原因在於進口原油價格上漲，及經濟轉強。當美國人更富裕，他們便傾向購買更多進口商品。

川普總統承諾要削減貿易赤字，也對主要貿易國採取了強硬立場，如加拿大，墨西哥與中國，但並未成功。美國上次出現貿易盈餘係在 1975 年。