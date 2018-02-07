必治妥新藥需觀察期 股價下跌 默沙東先跟進

國際藥廠必治妥施貴寶 Bristol-Myers Squibb (BMY-US) 因分析師認為其肺癌藥物與默沙東 (美國默克) (MRK-US) 相比較為遜色，使得股價週二 (6 日) 跌至 5 個月新低。

BMY 股價日線趨勢圖

BMY 第 4 季財報喜訊較多： (1).BMY 去年第 4 季營收為 54.5 億美元，較去年同期相比 YoY 成長 4%。

(2).BMY 去年第 4 季 EPS 每股 0.68 美元，較去年同期 YoY 成長 8%。

腫瘤免疫學藥物 Opdivo 營收成長了 4% 至 13.6 億美元，黑色素瘤藥物 Yervoy 也較去年同期 YoY 相比成長了 2% 至 2.63 億美元。

然而，Opdivo 的競爭藥物為默沙東的 Keytruda，同樣為 PD-1 抑制劑，抑制免疫系統與 PD-L1 蛋白質的交會，啟動免疫反應。Yervoy 同樣為 CTLA-4 抑制劑。

理論上部份專家認為 PD-1 抑制劑藥物在高 PD-L1 患者上效益增加。但近期 BMY 所發佈的 Opdivo-Yervoy 聯合藥物宣稱可在高腫瘤突變負荷 (Tumor Mutation Burden，TMB) 患者上，無顧於 PD-L1 蛋白質的高低，延長無疾病存活期 (Progression Free Survival, PFS)。

Credit Suisse (CS-US) 分析師 Vamil Divan 提道，這次的結果提出了更多疑問，顯示更多必做的臨床實驗，如 Opdivo 與其他化療結合療程等。

Divan 也指出，默沙東在肺癌患者上測試的 Keytruda 與化療結合療程比純化療療程的毒性低，但 BMY 的 Opdivo-Yervoy 聯合療程需一段醫護人員的適應期，短時間內無法全面推出，預計正式推出時間為 2018 年年底至 2019 年。