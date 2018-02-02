〈財報〉羅氏藥廠公布Q4財報 3款新藥物將接棒舊3款

瑞士藥商羅氏 Roche (RHHBY-US) 週四 (1 日) 公佈財報，提道美稅改案可使 2018 年盈利成長幅度將超越營收成長比，而稅率將由目前的 26.6% 降至「20% 出頭」。同時，多發性硬化症 (MS) 及癌症藥物將接棒較舊的藥物，保持營收的連貫性。

但羅氏藥廠因預期未來銷量將以個位數百分比成長，使羅氏股價週四收盤下跌 2.71% 至 30.16 美元。

羅氏股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

羅氏 Roche 執行長 Severin Schwan 誠實的提道，如將稅率優惠移除，利潤將與應收同步進退。

羅氏目前面臨的問題是，總計每年銷量 225 億美元的血癌藥物 Rituxan、Herceptin、及 Avastin 在專利法庭上失利，這導致了學名藥快速跟進。雖然美國銷量佳 (靠旗下 Genentech 品牌)，但歐洲學名藥崛起，已使上述這些藥物銷量在歐洲地區下滑了 11%。

Avastin 專利雖於 2019 年到期，但患者開始轉移至美國默克 Merck (MRK-US) 的 Keytruda、及法國政府減少乳癌的開銷，使 Avastin 銷量下滑了 2%。

然而，Schwan 對於新開發藥款如多發性硬化症藥物 Ocrevus、免疫治療藥物 Tecentriq、及肺癌藥物 Alecensa 保有信心，這 3 款於 2017 年總計貢獻營收為 15 億美元。

羅氏財報顯示，2017 年較上一年營收成長 5% 至 570 億美元，與分析師預期相符。營業利潤因肺部藥物 Esbriet 銷量不佳，從前年的 97 億美元下滑至 88 億美元。

在開發方面，第 3 期臨床實驗藥物 lampalizumab (RG7417) 因地圖樣萎縮 (geographic atrophy，GA) 等兩項測試中無效而被終止。Jefferies 投資銀行原本預計此藥物有每年 20 億美元的潛能。

第 1 期臨床實驗的兩項癌症藥物，用於難治療型 B 細胞非何杰金氏淋巴瘤的抗體藥物複合體 RG7986 及治療 HER2 - 陰險的乳癌藥物 RG6047 也都將被終止。

本次財報會議上，Schwan 亦強調，中國市場將是羅氏關注的焦點。