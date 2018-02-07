小摩：市場最糟情況已過 貝萊德：是承擔風險的好時機點

摩根大通的策略師表示，市場最糟的情況已經結束，儘管一些波動依然存在著，但他認為現在是再次進場的時候。貝萊德投資管理公司則建議，現在是承擔更多投資風險的好時機，建議投資新興市場。

摩根大通的全球定量和衍生商品策略主管 Marko Kolanovic 認為，美股市場連續兩天的拋售潮已結束，雖然波動不會在一天內就消失，但現在是可進入市場的機會。

Kolanovic 指出在企業方面以及經濟基本面上，並沒有太大的變化，因此這幾天的大幅波動比較像是「技術性的故障」，如演算法和程式拋售所引起的，但市場最大的衝擊已過。

另一方面，貝萊德投資管理同樣認為最糟的情況已過，現在是一個承擔更多風險的機會，可以投資新興市場股票。

貝萊德表示，最近市場出現的回調，似乎源於投資者對股市上漲的擔憂、股票流入量創新高以及利率的快速上漲，而這種擔憂情況，因為槓桿金融產品變得更嚴重，如 XIV，用來做空恐慌指數。

貝萊德集團管理著約 6 兆美元的資產，他們在報告中指出，經濟惡化才會造成市場的真正變化，但公司預計 2018 年全球經濟將繼續增長。

美股市場在 6 日已漸漸回穩，但貝萊德表示，市場將會持續維持在低波動期一段時間。在股票拋售潮之前，貝萊德的策略師對美股表達「中立」的看法，而他們認為現在的最好的機會除了投資美股外，可以投資新興市場的股票。