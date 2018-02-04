歐洲最大的火藥桶即將爆發：歐洲央行先做了「接盤俠」

摘要：義大利 3 月初將大選，三大政黨勢均力敵，政局不確定性或將持續。這使得該國公債承壓。實際上，過去一年多以來它只有一個邊際買家——歐洲央行。更驚人的是，大賣家之一正是義大利的銀行。

一夜之間，全球最大對沖基金橋水加碼做空義大利的消息傳遍了全球金融圈。是的，他們盯上的正是歐洲當前最大的「火藥桶」。

義大利將於 3 月 4 日舉行大選，國內三大主要政黨正激烈角逐。關鍵在於：他們勢均力敵，都有可能贏得 1/4 到 1/3 的選票，因此不會出現絕對贏家，從而導致組閣困難，義大利政局不確定性將持續，歐盟和投資者期待的全面經濟改革也將很難實施。

在這種情況下，很少有人看好義大利公債。實際上，一個很嚴酷的事實是：過去一年多以來，義大利公債的只有一個唯一邊際買家，那就是歐洲「央媽」——歐洲央行（下圖中深藍色部分，圖來自花旗集團）。

美國投行 Jefferies 統計的歐央行主權債券持倉情況也印證了這一點。不止如此，他們還有了一個令人震驚的發現：向歐央行出售義大利公債的大賣家之一正是義大利的銀行們。

Jefferies 分析師 David Owen 在研報中寫道：

義大利的銀行減持了本國公債持倉，去年 12 月的減少量多達 126 億歐元，整個第四季多達 400 億歐元，相當於持倉量的 10.5%。下圖的數據具有很強的季節性特徵，銀行在年底登記交易利潤，美化資產負債表。但即使按照以往的標準，最近幾個月的公債持倉變動都是前所未有的。

數據表明，自從歐洲央行開啟 QE 之路以來，大約有 1000 億義大利債券的持有人都發生了變更，從義大利銀行的賬面上轉移到了歐洲央行。

這在美國金融部落格 zerohedge 看來，從某種角度而言，這正是歐洲央行啟動 QE 的原因之一：推高歐洲債券價格，疏導歐洲的銀行資產負債表，讓傳統信貸機構再次運轉起來。

華爾街見聞此前提及，義大利雖然是歐元區第三大經濟體，但經濟復甦卻墊底，國家競爭力不足，公共部門負債纍纍，銀行業是目前歐盟最薄弱的。此次大選將凸顯仍困擾歐洲的經濟與政治問題。

截止去年年底，義大利銀行的不良貸款總額已超過 3000 億歐元， 占歐元區銀行業壞帳規模近三分之一。去年義大利債務與 GDP 之比不降反升，增至 132.6%。

『新聞來源／華爾街見聞』