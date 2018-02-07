美股反彈僅曇花一現？道瓊期指一度重挫逾300點

美股連續大跌兩天後，週二迎來強勁反彈，但可能只是曇花一現？週三 (7 日) 道瓊期指在盤前交易中，一度大跌逾 300 點，投資人憂心，開盤恐再度重挫。

美東時間週三清晨 5 點 30 分，道瓊期指下跌約 300 點，納斯達克和標普 500 期指，也表現疲軟。

美東時間上午 6 點 45 分，道瓊期指跌幅收斂至 220 點左右。

部分投資人憂心，市場恐再出現劇烈波動，帶動避險資產需求增加；週三金價小幅上漲，自 3 週低點反彈。

美股週二強勁反彈，道瓊工業指數收漲 567 點 (2.33%)，創近 2 年最大漲幅；標普 500 指數收漲 46.20 點 (1.74%)，創 15 個月以來最大漲幅；那斯達克指數收漲 148.36 點 (2.13%)。

週二開盤，美股延續週一跌勢，道瓊指數一度暴跌 567 點，之後在平盤上下大幅震盪，終場翻紅大漲。

美股翻紅，週三亞股出現回穩跡象，日經指數收漲 0.08%，台股收漲 1.42%，南韓股市開盤上漲 1.2%，但隨後轉跌，收跌 2.3%。

週三歐股開盤走揚，在能源股領漲帶動下，泛歐 Stoxx 600 指數早盤上揚 0.84%。

政治消息方面，眾議院周二通過權宜支出法案，撥款讓政府機構維持運作至 3 月 23 日，對軍方的撥款，則維持至 9 月底。