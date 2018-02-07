花蓮震災壽險啟動保戶關懷措施保費、借款利息緩繳

花蓮 6 日深夜發生芮氏規模 6.0 地震，目前已知有多棟大樓傾斜倒塌，造成多人傷亡。國內保險業者包括南山人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、元大人壽、全球人壽、台灣人壽、富邦人壽、中國人壽、康健人壽、合庫人壽、富邦產險、南山產險、和泰產險、明台產險等公司都宣布，啟動緊急應變機制，並清查受傷民眾名單的投保狀況，主動關懷保戶協助理賠，其中壽險業更提供包括免費保單換發、續期保費及保單借款利息缓繳等措施。

三商美邦人壽 7 日就宣布，提供受災保戶保單借款利息減免、續期保費繳緩、房屋貸款本金緩及免費補發保單及快速理賠，其中至 3 月 31 日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息 90 天，每張保單的累計免息借款本金以 10 萬元為上限；續期保險費應繳費日為 106 年 12 月至 107 年 5 月。繳費期限可延長至 7 月 31 日止；至 4 月 30 日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳 3 個月。

元大人壽在事發後也迅速清查受傷民眾名單的投保狀況，並啟動保戶關懷措施，應繳日期為 107 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日的保單，自應繳日起算，3 個月緩繳續期保費的服務；至 107 年 3 月 31 日止，申請的新增保險單借款，免收 3 個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔，而保單若因這次災害而遭致損毀者，至 107 年 03 月 31 日止提出申請，將予以補發，免收工本費。

南山人壽成立「花蓮震災事故關懷指揮中心」，並啟動緊急應變機制，提供包括快速理賠、住院關懷預付保險金、缓繳續期保費、免收保單借款利息、免收保單借款房屋貸款利息等措施，包括投保住院醫療險的保戶，若住院治療且符合相關規範，即可申請最高 5 日，上限新台幣 5 萬元住院關懷預付保險金；續期保費的應繳日於 107 年 2 月 6 日起 3 個月內者，繳費期限得延長 3 個月；2 月 6 日前已辦理保單借款的受災戶，於 2 月 6 日起 1 年內，可申請展延借款本息 6 個月，展延期間免收保單借款利息。

全球人壽也即時掌握保戶相關災情狀況，也針對花蓮地震受災保戶於第一時間啟動天然災害保戶關懷計畫，提供保戶 4 大關懷服務措施，包括續期保費緩繳、保單借款利息緩繳 6 個月、補發保單免工本費及快速理賠，其中應繳保費區間 107 年 1 月 1 日至 107 年 3 月 31 日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費 3 個月。

遠雄人壽花蓮當地服務人員也一早主動了解災情關切保戶狀況，並給予各項協助，另提供緩繳續期保費 3 個月、理賠優惠、保單借款免利息及補發保單免工本費等多項貼心措施，其中災區保戶即日起至 107 年 3 月 31 日提出申請且經受理，保單借款利息得減免 3 個月，且保單借款利息得緩繳 3 個月。

中國人壽啓動 6 大關懷服務措施，包括快速理賠、保費緩收、保單貸款優惠、免費保單補發、房貸紓困措施及旅平險彈性調整，其中續期保費應繳日期為 107 年 2 月 7 日至 107 年 5 月 7 日者，即日起至 107 年 5 月 7 日前提出申請，完成後即可將保費緩收期限延長至應繳日起算 3 個月；至 108 年 2 月 7 日已申請辦理或新增的保單貸款，提供 6 個月免息優惠；受災房貸客戶，檢附證明文件。可申請本金緩繳 3 個月。

台灣人壽暨台壽保產險亦成立「緊急應變關懷小組」，啟動緊急應變措施，第一時間在花蓮小巨蛋收容中心成立「緊急關懷服務站」，啟動保戶緊急應變 5 大服務措施，提供包括快速理賠服務及預付醫療保險金、緩繳續期保費 3 個月、緩繳保單借款利息 6 個月、補發保單工本費優惠、展延房屋貸款本金及利息 1 年。

富邦人壽第一時間啟動緊急應變機制，提供包括快速理賠服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、免費保單換發等４項貼心服務，並在花蓮當地就地成立關懷中心，前往災區及醫院盡速掌握傷亡名單，同時於災民中心花蓮德興棒球場成立服務站，提供現場民眾支援關懷服務。

康健人壽 7 日上午也主動啟動關懷服務措施等因應機制，包括快速理賠、續期保費緩繳 3 個月、免保單借款利息 3 個月、保單免費補發、保戶關懷簡訊等關懷措施，希望帶給受災保戶即時而溫暖的協助。

合庫人壽亦緊急啟動多項重大天災事故保戶服務，包括免息保單借款、保費緩繳及免費補發保單措施，其中只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明，經審核通過後即可緩繳保費 3 個月；申請保單借款已貸件的利息減碼 3%，利息減碼期間為期 6 個月；申請保單借款新貸或增貸件免息 3 個月。





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