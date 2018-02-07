理性評估投資風險 不得參與非法發售代幣票券等--北京互金協會

路透北京2月7日 - 中國北京市互聯網金融行業協會周二稍晚發布風險提示稱，金融消費者應認清“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數字資產”交易、“現金貸”以及相關業務本質，理性評估投資風險，不得參與跨境非法集資、跨境洗錢、跨境金融詐騙、非法發行證券以及非法發售代幣票券等犯罪行為。

刊登在北京互金協會網站的新聞稿並稱，消費者還應增強金融風險防範意識，依法合理規避金融風險，保護自身合法權益。

同時，會員機構應主動抵制違法違規業務活動，不支持、不參與或組織任何涉及“虛擬貨幣”、ICO、現金貸等相關業務活動。

中國互聯網金融協會此前稱，隨著世界各國政府都註意加強對“虛擬貨幣”領域的監管，有的境外交易平台可能會被所在國政府強制取締，有的境外交易平台因存在明顯的合規風險已被限制訪問。在這種背景情況下，境內投資者轉向境外平台參與交易將面臨一定的風險。

中國金融時報周一稱，針對境內外ICO和虛擬貨幣交易將采取一系列監管措施，包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平台網站等。

去年9月央行等七部委聯合發布“關於防範代幣發行融資風險的公告”指出，自公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止；各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。

目前世界主要經濟體均在加強對數字貨幣的監管。美國負責市場監管的高官周二在國會的一個聽證會上將會對議員們表示，需增加對諸如比特幣等數字貨幣的監管，而且可能需要一個全新的聯邦監管架構。歐洲央行總裁德拉吉周一稱，歐洲央行正在判斷數字貨幣可能帶來的金融穩定風險。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)