當做空VIIX的ETN崩潰時 提防進一步拖累大盤

美股恐慌指數（VIX）周二一度衝上 50.3，反向連動的 ETN(xchange traded notes）崩跌，XIV（XIV-US）開出清算的第一槍後，須提防做空波動性引發的大盤危機。

VIX 指數周二一度暴衝到 50。

去年標普 500 指數大漲近 20%、VIX 指數則一直維持在 15 以下，使得投資人習於買進股股、做空 VIX，而 ETN 則是做空 VIX 的熱門衍生性商品，直到上周五及周一美股暴跌前，此種操作策略都非常奏效。

但 VIX 指數周一暴衝， 使得情形逆轉，原本就設計從低波動率中獲利的 ETN 全數潰敗，原本上周還有 19 億美元交易水位的 XIV 在周二暴跌 93%，面臨即將關閉的命運。

XIV 周二暴跌 93%。

除了瑞士信貸的 XIV 將在月底前關閉外，野村證券也在周三宣布，因為損失慘重，將提前贖回其於東京證券交易所上市、做空 VIX 的 ETN。市場專家擔心，與 VIX 指數連動的 ETN 眾多，相關市場流動性風險隱現，可能進一步拖累大盤。

投資諮詢公司 LongTail Alpha 創始人 Vineer Bhansali 和南加州大學馬歇爾商學院 (USC Marshall School of Business) 教授 Larry Harris 也在去年底發布報告預警，短期波動性策略的使用大增會催生一些風險，而這些風險有可能觸發下一次市場暴跌。

尤其是做空 VIX 者，為了回補空頭部位，在 VIX 高漲時，重新買進當初賣出的資產，會進一步推升波動性。

Bleakley 金融集團投資長 Peter Boockvar 表示，「只顧在緩行的壓路機前面撿拾硬幣，而不知閃躲，最終會被碾壓」。同時也指責，這項華爾街發明的商品，為投資人提供一個賭場，直到泡沫爆破。

美國金融業監管機關去年就下令要求富國銀行因不當銷售商品，須向投資人支付 340 萬美元。對此，富國銀行自承錯誤，誤認為在市場波動率低的情況下，這些商品可以被用來長期對沖客戶的持股風險。

事實上，這些衍生性商品短期投機的成分濃厚，不同於 ETF 是透過購買標的物基準相同比重的股票來追蹤指數， ETN 與 VIX 期貨的波動性交易掛鈎。以瑞士信貸的 XIV ETN 來說，瑞士信貸先行賣出 VIX 期貨，目的是放空 VIX 指數。

由於 Cboe 全球市場收入的 25％來自 VIX 相關產品，巴克萊銀行估計，波動率目標基金將在未來幾天內出售價值約 2250 億美元的股票，以降低槓桿率。