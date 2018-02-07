台股盤中－權值、高價領軍 強彈逾200點 高檔調節賣壓恐留上引線

美國股市周二反彈大漲 567 點，台股今 (7) 日強勢大漲，在蘋概三巨頭漲逾 2% 帶動下，指數大漲逾 200 點，收復 10600 點整數關卡，股王大立光更一度觸及漲停，不過午盤前上檔調節賣壓出籠，指數收斂漲幅，法人則認為，大盤仍是以反彈格局看待，指數今日恐留上影線，逢高適當減碼，靜待美股疑慮散去。

台股昨日重挫逾 500 點，今日早盤在美股強彈激勵下開高走高，盤中最高一度來到 10697 點，不過由於高檔調節心態仍濃，指數衝破半年線逼近季線後就回檔修正，市場仍需時間化解修正壓力。

觀察盤面個股表現，權值股台積電、鴻海等個股漲幅逾 2%，股王大立光率領亞光等光學族群強攻，國巨也大漲推升被動元件強勢表態，台塑四寶則受惠元月營收報喜，旗下集團股一片紅通通，其中台化、台塑漲幅均逾 4%，航運股則有長榮航、華航領漲，幅度也超過 1%。

金融股部分，國泰金、中信金漲幅較為強勁，均漲逾 3%，另國票金、新光金、台新金、元大金、開發金、富邦金漲幅逾 2%，兆豐金、玉山金、永豐金、第一金、日盛金等漲幅也有超過 1%，整體金融股平均漲幅逾 2%。

基本面上，證交所副總兼發言人簡立忠日前指出，上市公司基本面沒有轉壞疑慮，陸續公布的 1 月營收表現也在穩定表現範圍內，會密切留意投資人的資金曝險程度。

整體來看，美股近期連 2 日重挫，引發國際股市恐慌氛圍，台股 2 個交易日跌掉超過 700 點，一舉摜破月季線支撐，不過，在昨日美股大漲下，盤面上有 800 多檔個股上漲，逾 10 檔個股漲停，包括順德、智原、威盛、台勝科、海德威、環球晶、亞獅康 - KY、麗豐 - KY、佳大、沛波、中鋼構、聯穎等。

法人表示，美股是否正式止跌回穩，還須再觀察 2 到 3 天，目前看來，外資和法人避險心態仍相對濃厚，因此，短期指數仍無法收復季線，建議投資人在後市上，宜偏保守操作，持股比重適度調降。