做空VIX要崩潰了 反向XIV暴跌90%面臨終止上市危機

美股周一崩跌，道瓊指數創下史上最大跌點 1175 點，S&P 指數跌幅重達 4.1%，使得原本平靜無波的 VIX 波動率暴衝翻了一倍，一檔放空 VIX 的 ETN 在美股盤後狂瀉近 90%，面臨終止上市的危機。

恐慌情緒高漲 做空 VIX 全在哀嚎

與 VIX 反向連動的 XIV(XIV-US)，由瑞士信貸發行，周一收在 99 美元，下跌 14.32%，跌幅原本還算正常，但在美股跌幅驚人下，5 日 VIX 飆升 115.6% 收 37.32 點，站上 2015 年新高，XIV 盤後交易的恐慌情緒高漲，竟然崩跌近 86%，報 15.45 美元。

VIX 盤後崩跌。（畫面取自 CNBC）

該檔 ETN 的招股說明書上載明，若 XIV 單日跌幅超過 80%，將觸發終止交易，面臨下市。

此外，招股說明書上也說明 ETNs 的特性，特別是 2 倍做多的 ETNs，旨在成為交易工具，用於複雜的投資人管理日常交易風險，且比具有中長期投資目標的證券風險更高，並不合適那些持有超過一天的投資人。

ETN 和 ETF 的主要差別？ ETN 與 ETF 都在證券交易所交易，但 ETF 以投資公司名義註冊，ETF 投資人擁有基金的股份，意謂擁有底層投資組合的資產。 但 ETN 投資人並不擁有底層投資組合資產，當發行新的 ETN 時，ETN 發行者使用列明的計算程式計算 ETN 價值，而不是資產凈值。

更糟的是美股期指竟然還在崩跌

更糟糕的是美股期貨周二還在暴跌，台北時間下午 1 點 40 分，道瓊期指下跌 634 點，標普期指下跌 33.754 點，Nasdaq 期指下跌 28.5 點。

在美股雪崩的跌勢下，Virtu 執行長 Doug Cifu 告訴《CNBC》，他們正在啟動程式交易進行賣出。而這樣的殺出，正加重了市場的恐慌氣氛。

Bear Traps Report 的創辦人 Larry McDonald 警告，如此劇烈的波動可能會產生一連串的影響。可喜的是摩根正確押注做多 VIX 指數會來到 30；可悲的是那些做空 VIX 的 ETF，尤其投資人是以散戶為主，可能引發骨牌效應，使得市場更加動盪。

VIX 指數翻漲 1 倍。

上周投資人仍在積極做空 VIX 指數，光是上周四，就湧進 5.6 億美元的資金做空 VIX 指數，創下單日交易紀錄。

提防系統風險殺出恐達 1000 億美元

McDonald，近幾年來，在美股長期牛市上，各種 VIX ETF 的資金部位增加了 5 倍，做空 VIX 指數的風險部位高達 370 億美元，這也就意味著，一旦 VIX 指數反轉，這些投資人將不借任何代價流血殺出。

在美股空頭烏雲罩頂下，恐慌氣氛難以散去，摩根大通衍生性商品策略師 Marko Kolanovic 認為，VIX 指數翻漲一倍將帶動未來幾天系統性策略操作的資金進一步流出，預估這些資金流出的總額甚至會增加到 1000 億美元。